LATAM DAY AHEAD-Noticias e Indicadores de América Latina (20 de diciembre)

LA AGENDA DEL MARTES ESTADOS UNIDOS -El Departamento de Comercio difunde su reporte sobre permisos e inicios de construcción de viviendas en noviembre. Economistas encuestados por Reuters estiman que los comienzos de construcción de casas se hayan desacelerado el mes pasado a una tasa anual desestacionalizada de 1,400 millones de unidades. MÉXICO -Se publican los datos de las ventas minoristas en octubre. COLOMBIA -El banco central revela los datos de importaciones y exportaciones en octubre. MERCADOS GLOBALES ACTUALIZADOS BOJ- El Banco de Japón sorprendió a los mercados con un ajuste sorpresa de sus controles de rendimiento de los bonos que permite que las tasas de interés a largo plazo suban más, una medida destinada a aliviar parcialmente los costos del prolongado estímulo monetario. La bolsa japonesa caía, mientras que el yen y los rendimientos de los bonos se dispararon tras la decisión, que pilló desprevenidos a los inversores que esperaban que el Banco de Japón no hiciera cambios en su control de la curva de rendimientos hasta que el gobernador Haruhiko Kuroda deje su cargo en abril. UCRANIA- El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que la situación en cuatro zonas de Ucrania que Moscú ha declarado parte de Rusia es "extremadamente difícil" y ordenó a los servicios de seguridad que intensifiquen la vigilancia para asegurar sus fronteras y combatir nuevas amenazas. Los comentarios de Putin en el Día de los Servicios de Seguridad, una fecha celebrada en toda Rusia, se produjeron mientras Kiev renovaba sus peticiones de más armamento después de que drones rusos alcanzaron objetivos energéticos y mientras crece el temor a que Bielorrusia, aliada de Moscú, pueda abrir un nuevo frente de invasión contra Ucrania. ALEMANIA- El índice de precios a la producción de Alemania disminuyó en noviembre por segundo mes consecutivo, lo que se suma a los indicios de que la elevada inflación podría estar disminuyendo en la mayor economía de Europa, al reducirse el costo del gas natural y la electricidad, según datos. Los precios de producción de los productos industriales subieron un 28,2% respecto al mismo mes del año anterior, frente a la subida interanual del 34,5% registrada en octubre, informó la Oficina Federal de Estadísticas. Analistas habían previsto una lectura de noviembre del 30,6%. CHINA- El Banco Mundial ha recortado sus perspectivas de crecimiento de China para este año y el próximo, ante el impacto de la brusca relajación de las estrictas medidas de contención del COVID-19 y la persistente debilidad del sector inmobiliario. El banco con sede en Washington, en un informe, dijo que espera que la economía de China crezca un 2,7% en 2022, antes de recuperarse hasta el 4,3% en 2023, a medida que se reabre tras lo peor de la pandemia. La expansión prevista por el banco para 2022 estaría muy por debajo del objetivo oficial, en torno al 5,5%. EEUU- Los negociadores del Congreso de Estados Unidos presentaron un proyecto de ley de financiación del Gobierno por valor de 1,7 billones de dólares, mientras los parlamentarios se apresuraban a aprobar la medida, que incluye un gasto militar récord, antes de que se agoten los fondos temporales al final de la semana. La financiación total propuesta por el proyecto de ley es superior a los aproximadamente 1,5 billones de dólares consignados el año anterior. Los líderes del Senado y de la Cámara de Representantes tenían como objetivo aprobar el proyecto de ley y enviárselo al presidente, Joe Biden, del Partido Demócrata, antes del fin de semana para garantizar que no se interrumpan las actividades del Gobierno. LO QUE HAY QUE SABER DEL LUNES MÉXICO- El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su Gobierno está en contacto con el fabricante de aviones estadounidense Boeing Co, con miras a arrendar aeronaves para las operaciones de una nueva aerolínea del Estado. El Gobierno planea crear una aerolínea estatal dependiente de la Secretaría de Defensa, a través de la empresa Olmeca Maya Mexica, la cual estará a cargo del aeropuerto internacional Félipe Ángeles -en las afueras de la capital- y de otros terminales del país, con el objetivo de ampliar itinerarios de vuelos. COLOMBIA- La economía registró un crecimiento de un 4,63% en octubre, frente a igual mes del año pasado, en una moderación de la actividad por segundo mes que se acentuaría durante el próximo año, revelaron cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE). El crecimiento del Producto Interno Bruto del país -calculado por el indicador de seguimiento de la economía-, en octubre se comparó con una expansión de un 9,93% en el mismo mes del año pasado y de un 4,4% en septiembre. PETRÓLEO- Estados Unidos se ha convertido en los últimos años en una potencia exportadora mundial de crudo, pero los envíos no han superado a sus importaciones desde la Segunda Guerra Mundial. Eso podría cambiar el año que viene. Las ventas de crudo estadounidense a otras naciones alcanzan ahora la cifra récord de 3,4 millones de barriles diarios (bpd), con exportaciones de unos 3 millones de bpd de productos refinados como gasolina y gasóleo. Estados Unidos es también el principal exportador de gas natural licuado (GNL), cuyo crecimiento se prevé que se dispare en los próximos años. GRANOS- La producción de granos en la Unión Europea más el Reino Unido aumentará en 2023, según el grupo de presión de la industria Coceral, después de que el tiempo seco y caluroso causó daños a los cultivos en muchas partes de la región este año. Las perspectivas de cosecha en la Unión Europea están siendo seguidas de cerca, ya que los mercados de cereales afrontan la incertidumbre de suministro resultante de la guerra en Ucrania. EPIC GAMES- El creador de "Fortnite", Epic Games, pagará 520 millones de dólares para resolver las acusaciones de que violó una ley de privacidad infantil y engañó a la gente para que hiciera compras, dijeron la Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) y la compañía. La firma pagará 275 millones de dólares por violar la ley de privacidad y acordó adoptar fuertes configuraciones de privacidad por defecto para los jóvenes. (REUTERS RF)