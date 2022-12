Laso: "Yo creo que el año que viene estaré entrenando"

Madrid, 20 dic. Pablo Laso, extécnico del Real Madrid de baloncesto, pronosticó este martes que en el 2023 volverá a los banquillos y reconoció que "alguna oferta ha llegado" para poder desarrollar su labor tras su salida del conjunto blanco.

"Alguna oferta ha llegado pero creo que ahora mismo es un momento para aprender, para ir viendo equipos, viendo jugadores. Independientemente de las ofertas que lleguen, al final tiene que ser alguien que realmente apueste por ti y que tú realmente te sientas convencido", dijo.

"Yo creo que sí estaré entrenando en el 2023 pero no lo sé, es muy pronto. Si ahora mismo tuviera que responder, yo creo que sí", añadió antes del arranque de la gala de los Premios AS del deporte, en la que fue uno de los galardonados.

Sobre su situación actual, indicó: "Estoy eligiendo mucho los partidos que quiero ver. Obviamente, siguiendo mucho las competiciones, viéndolo desde otro punto de vista. Antes los veías, digamos, preparando los partidos y los rivales. Ahora lo ves y te estás fijando en jugadores".

Preguntado sobre el fichaje del base argentino Facundo Campazzo, al que dirigió en el pasado, por el Estrella Roja de Belgrado expresó: "No me ha sorprendido especialmente. Creo que el Estrella Roja ha hecho un esfuerzo muy grande por ficharle y yo creo que Facu todavía le queda mucha carrera por delante.

"Es un gran jugador y a mí lo que me da pena es que no haya triunfado en la NBA. Era un poco su sueño y parecía que en Dallas podría encontrar un entorno que le fuera bien. No ha sido así y yo creo que todavía tiene mucho baloncesto que dar", añadió.

Asimismo opina que con su incorporación el equipo serbio es aspirante a ser campeón de Europa: "Yo creo que Facu lo que le quedan son años de baloncesto a muy buen nivel y ahora mismo el Estrella Roja juntando a él, a Vildoza y a Nedovic es un contendiente muy importante para la Euroliga".

Por otro lado habló del rendimiento de Luka Doncic, al que también tuvo a sus órdenes, en la NBA: "Yo con Luka no he tenido muchas dudas. Hay una cosa que destaco mucho de él desde que lo conozco de muy crío y es que es un chico que tiene una capacidad de adaptabilidad increíble que le hace rápidamente triunfar en cualquier sitio". EFE

