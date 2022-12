Gattuso: "Hay muchos jugadores que han hecho un ‘clic’ increíble"

Valencia, 20 dic. El entrenador del Valencia, el italiano Gennaro Gattuso, agradeció el esfuerzo que ha hecho su plantilla por adaptarse a un nuevo estilo de juego en estos primeros meses de la temporada aunque dijo que deben mantener esta evolución.

“Muchos jugadores me han sorprendido. Jugadores jóvenes que en poco tiempo han hecho un ‘clic’ increíble. No podría decir solo uno o dos. Tenemos que seguir y mejorar, porque en el fútbol como en la vida hay que mejorar día a día”, explicó en una entrevista con la web de LaLiga.

“El primer objetivo que tenía era darle un estilo de juego al equipo, que el año pasado jugaba con un estilo diferente. Tenía claro que debíamos empezar desde el primer día. El cambio ha sido muy radical y debo agradecer a los jugadores cómo se entrenan”, destacó.

El italiano se mostró muy contento de haber fichado por el Valencia. “Para mí es un gran club, con una gran afición y una gran historia. Me he encontrado mucha profesionalidad y estoy muy contento. Estoy muy contento y muy orgulloso. Estoy en un gran club”, afirmó.

Gattusso habló también de la manera en la que entiende el trabajo y de la diferente visión que tiene del fútbol ahora que es entrenador, pero también de las cosas que no han cambiado en él, como el carácter.

“La palabra ‘yo’ se puede decir cuando vas a jugar a pádel o a tenis, en el fútbol no puede haber la palabra ‘yo’. Trabajo con 65 o 70 personas”, explicó.

“Se sufre mucho más en el banquillo que en el campo. Entreno de manera diferente a como jugaba. Yo corría mucho y robaba muchos balones y ahora me gusta que mi equipo tenga el balón. Las ganas, la sangre y la mentalidad es la misma que cuando jugaba pero la visión es totalmente diferente”, admitió.

“He intentado muchas veces cambiar mi comportamiento pero no soy yo, prefiero vivir el partido como lo vivo, aunque luego cuando me veo en televisión no me gusta”, destacó Gattuso, que afirmó que el fútbol “es un asunto muy serio”. EFE

1010146

nhp/cta/arh