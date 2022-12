El holandés Hans Leijtens, nuevo director ejecutivo de Frontex

Cracovia (Polonia), 20 dic. La Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas, Frontex, informó este martes de que el holandés Hans Leijtens será en adelante nuevo director ejecutivo de este organismo.

Leitjens toma el relevo de la letona Aija Kalnaja, que ejercía el cargo de manera interina desde el mes de julio.

Según un comunicado oficial de Frontex, el nuevo director fue elegido de entre los integrantes de una lista propuesta por la Comisión Europea, previa aprobación del Parlamento Europeo, y el cargo se ejerce en períodos de cinco años.

El teniente Leijtens dirige desde 2019 el cuerpo de seguridad nacional holandés de la Marechaussee, que desempeña funciones de policía, guardia de fronteras y seguridad en aeropuertos y cuenta con unos 7.000 efectivos.

Con anterioridad, Leijtens participó en la misión militar holandesa en Afganistán y estuvo encuadrado en la junta directiva de Frontex entre 2011 y 2015 para volver a incorporarse a este organismo en 2019.

A finales de noviembre compareció en el Parlamento Europeo para defender su candidatura a Frontex y en esa ocasión el funcionario holandés comunicó a los eurodiputados su preocupación por la pérdida de legitimidad y confianza pública en Frontex, apostó por mejorar su transparencia y rechazó que haya casos en los que las devoluciones en caliente puedan ser legales.

"Me he presentado porque estoy preocupado, porque Frontex no está utilizando su potencial, porque me preocupa la legalidad de las operaciones de Frontex y la falta de confianza y legitimación que presencio dentro y en torno de Frontex. Necesitamos otro Frontex en estos tiempos tan exigentes", dijo Leijtens en el Parlamento Europeo.

Recientemente se confirmó que Aija Kalnaja es objeto de una investigación del Organismo de Control Anticorrupción de la Unión Europea (OLAF), un hecho sobre el cual la exdirectora no ha dado detalles "debido a la confidencialidad de la investigación".

Este martes era la fecha límite para que se decidiese si se confirmaba a Kalnaja en el cargo o se la relevase.

En abril de 2022, el antecesor en el cargo de Kalnaja, Fabrice Leggeri, renunció como director de Frontex en medio de otra investigación por delitos de fraude llevada a cabo por el OLAF.

Una nota de prensa hecha pública por la Agencia poco después de ese hecho aseguró que "el consejo de administración acordó tomar una serie de medidas correctivas para abordar deficiencias sistemáticas".