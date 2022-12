Colombiana Ecopetrol contrata crédito por 1.000 millones de dólares para refinanciar deuda

BOGOTÁ, 20 dic (Reuters) - La petrolera colombiana Ecopetrol firmó un préstamo por un total de 1.000 millones de dólares con The Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, para sustituir deuda con esas y otras entidades que vence en 2023, informó el martes la compañía energética.

La línea de crédito estará distribuida con The Bank of Nova Scotia por 700 millones de dólares y los restantes 300 millones de dólares con Sumitomo Mitsui Banking Corporation, a un plazo de cinco años.

Con los recursos, Ecopetrol sustituirá 665 millones de un préstamo suscrito con Mizuho Bank LTD, The Bank of Nova Scotia y Banco Sabadell, firmado en septiembre de 2018; además de efectuar los pagos sobre los vencimientos de capital de los créditos de la Refinería de Cartagena, asumidos por Ecopetrol en diciembre de 2017, precisó un comunicado. (Reporte de Nelson Bocanegra)