Arrestan en Brasil sospechoso prófugo por muerte de periodista e indigenista

Sao Paulo, 20 dic. El sospechoso prófugo de ser el autor intelectual de los asesinatos del periodista británico Dom Phillips y del indigenista brasileño Bruno Araújo, ocurridos en junio pasado en la Amazonía de Brasil, fue detenido nuevamente este martes.

Según un comunicado de la Policía Federal, agentes de la entidad "efectuaron la prisión del prófugo de la Justicia conocido como 'Colombia', quien responde a un proceso criminal por ser líder de una asociación delictiva dedicada a la pesca ilegal".

"Cabe resaltar que 'Colombia' también es sospechoso en el asesinato de Bruno Pereira Araújo y Dom Phillips, cuya investigación sigue en curso", agregó la Policía, que todavía no tiene clara la identidad y nacionalidad del implicado.

Cuando fue vinculado por testigos a la muerte del periodista y del indigenista, "Colombia" se presentó ante las autoridades con un documento peruano, pero también portaba otro brasileño a nombre de Rubens Villar Coelho.

Por usar dos identidades, "Colombia" fue detenido y posteriormente las autoridades lo identificaron como Rubén Darío da Silva Villar, de nacionalidad colombiana, pero tampoco ese origen ha sido comprobado plenamente.

En octubre pasado, después de pagar 15.000 reales (unos 3.000 dólares) de fianza, "Colombia" recibió libertad condicional para responder ante la Justicia con tobillera electrónica y sin poder salir de Manaos, la capital regional del estado de Amazonas.

"Su prisión fue nuevamente decretada por la Justicia Federal de Tabatinga", en la triple frontera que comparten Brasil, Colombia y Perú, "porque el reo incumplió las condiciones impuestas a su libertad condicional', detalló la Policía.

Denuncias indicaron que "Colombia" había retornado a la ciudad de Benjamin Constant para continuar con sus actividades de pesca ilegal y por eso la Justicia revocó su libertad condicional.

De acuerdo con las autoridades, "Colombia" retornará "al sistema carcelario y para evitar una nueva fuga, la Policía Federal solicitará su traslado a una cárcel federal de máxima seguridad".

Tras la confesión de dos de los siete acusados del doble asesinato, los cuerpos de Phillips y Araújo fueron encontrados sin vida en cercanías de Atalaia do Norte, a donde habían viajado para recoger informaciones para el libro que el periodista británico.

Phillips, colaborador de The Guardian, escribía sobre las amenazas contra los indígenas en el Valle do Javari, una de las regiones con mayor número de grupos étnicos no contactados en el mundo y donde la pesca y la caza furtiva conviven con el narcotráfico y la piratería. EFE

