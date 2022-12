Zelenski reclama sistemas antiaéreos y artillería en la cumbre de la JEF

Riga (Letonia), 19 dic. El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, se dirigió este lunes a la cumbre de la llamada Fuerza Expedicionaria Conjunta (JEF) en Riga para solicitar a sus participantes más apoyo militar, en particular sistemas de defensa antiaérea, artillería y municiones.

Los representantes del grupo liderado por el Reino Unido y que integra a países europeos del área nórdica y báltica, se reúnen hoy en la capital letona para abordar el apoyo a Ucrania en medio de la guerra de agresión rusa.

Zelenski agradeció al primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, el suministro de sistemas de misiles avanzados tierra aire (NASAMS), que según señaló han reforzado de forma "significativa" las capacidades defensivas ucranianas.

Dirigiéndose a la ministra de Defensa neerlandesa, Kajsa Ollongren, el mandatario ucraniano pidió que se resuelva la cuestión de la entrega de tanques y vehículos acorazados.

"No hay explicación sobre por qué no se ha tomado la decisión de proporcionar a Ucrania tanques modernos y efectivos, en particular Leopards", afirmó en referencia a los tanques de fabricación alemana.

Zelenski también apeló al primer ministro sueco, Ulf Kristofersson, y al vice primer ministro danés, Jacob Ellemann-Jensen, a los que pidió el suministro de obuses autopropulsados.

Al presidente lituano, Gitanas Nauseda, le demandó el envío de más misiles antiaéreos Stinger, mientras que de los primeros ministros de Letonia y Estonia, Krisjanis Karins y Kaja Kallas, les solicitó munición y piezas de recambio de artillería.

Finlandia ya ha suministrado vehículos acorazados, artillería y dispositivos anti-dron, recordó el presidente ucraniano, que pidió a su homólogo finlandés, Sauli Niinistö, el mantenimiento del "elevado nivel de cooperación".

Finalmente, Zelenski agradeció a la primera ministra islandesa, Katrín Jakobsdottír, los esfuerzos del pequeño país, que carece de ejército propio, para apoyar a Ucrania con el desminado y en el ámbito humanitario.

Algunos líderes de los países que forman parte de la JEF, una coalición de defensa fundada para responder a crisis de seguridad en el norte de Europa, realizaron declaraciones a su llegada al encuentro, que continuó a puerta cerrada tras la alocución de Zelenski.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, subrayó que el presidente ruso, Vladímir Putin, es consciente de que no puede ganar la guerra "en el campo de batalla" y por ello está buscando la "escalada" de la situación con consecuencias desastrosas para el pueblo ucraniano.

Sunak señaló además que las llamadas a un alto el fuego unilateral "carecen de sentido" y agregó no puede haber negociaciones hasta que Rusia "se haya retirado de los territorios conquistados".

En la misma línea, y haciendo referencia indirecta a los comentarios del presidente francés, Emmanuel Macron, sobre la posibilidad de dar garantías de seguridad a Moscú, el primer ministro letón, Krisjanis Karins, enfatizó que "le corresponde a Ucrania decirnos qué necesitan y cuándo lo necesitan y no al revés". EFE

cph/alf