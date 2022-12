Putin llega a Bielorrusia para dialogar con su aliado Lukashenko

(Bloomberg) -- El líder ruso Vladímir Putin llegó a Bielorrusia para conversar con el presidente Alexandr Lukashenko en su primera visita en más de tres años a su aliado en la guerra contra Ucrania.

Lukashenko recibió a Putin en el aeropuerto de la capital, Minsk. Los dos presidentes planean discutir la situación militar, así como cuestiones económicas, incluidas las ventas de gas, dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, informó el lunes el servicio de noticias estatal Tass.

Si bien Lukashenko ha visitado repetidamente Rusia en repetidas ocasiones desde que Putin ordenó la invasión de Ucrania el 24 de febrero, el líder del Kremlin realiza su primer viaje a Bielorrusia desde junio de 2019. Lukashenko permitió que las fuerzas rusas entraran a Ucrania desde Bielorrusia en su intento fallido de tomar la capital ucraniana, Kiev, al comienzo de la guerra y ha respaldado sistemáticamente la invasión de Putin, al tiempo que se ha abstenido de enviar a sus propios militares para unirse a la lucha.

Estados Unidos y la Unión Europea han sancionado al régimen de Lukashenko por ayudar a Rusia en la guerra.

Funcionarios ucranianos advirtieron este mes que Rusia podría estar preparando el terreno para una gran escalada invernal de la guerra, incluido un posible intento de invadir Kiev. El comandante en jefe del Ejército ucraniano, Valeriy Zaluzhnyi, declaró a The Economist que “no hay duda” de que Rusia intentará tomar la capital ya en enero con tropas nuevas que se están entrenando.

Bielorrusia, que comparte más de 1.000 kilómetros de su frontera sur con Ucrania, anunció el lunes que completó controles rápidos de su preparación militar ordenados por Lukashenko la semana pasada. Rusia recientemente trasladó aviones de combate MiG-31K a Bielorrusia, según el proyecto bielorruso Hajun, un equipo de analistas que monitorea las actividades militares en el país utilizando datos de código abierto y relatos de testigos locales.

La visita de Putin es también la primera desde la brutal represión del líder bielorruso contra los manifestantes tras las disputadas elecciones presidenciales de 2020. EE.UU. y la UE se negaron a reconocer los resultados de las elecciones y han respaldado a la líder de la oposición en el exilio, Sviatlana Tsikhanouskaya. Putin apoyó a su aliado y sacó partido de la crisis presionando a Lukashenko para que acelere la integración económica y política entre Rusia y Bielorrusia, que forman un llamado Estado de la Unión.

