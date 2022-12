La final del Mundial rompe el corazón a los franceses, pero el futuro parece prometedor

FOTO DE ARCHIVO. Fútbol - Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 - Final - Argentina vs Francia - Estadio Lusail, Lusail, Qatar - 18 de diciembre de 2022 - El francés Kylian Mbappe celebra la anotación de su tercer gol para completar su triplete. REUTERS/Dylan Martínez

Por Julien Pretot

DOHA, 19 dic (Reuters) - Francia tendrá el corazón roto tras perder la final del Mundial contra Argentina en la tanda de penaltis, pero el genio de Kylian Mbappé y el amplio repertorio de talento auguran un buen futuro.

Francia comenzó el Mundial sin el Balón de Oro Karim Benzema, el delantero Christopher Nkunku, los centrocampistas N'Golo Kanté y Paul Pogba y perdió al lateral izquierdo Lucas Hernández en el primer partido y aun así llegó a la final, donde perdió 4-2 en los penaltis tras un espectacular 3-3.

Mbappé, que cumplirá 24 años el martes, marcó los tres goles franceses, elevando a 12 su cuenta en dos Mundiales.

Todos sus goles del domingo llegaron después de que el seleccionador Didier Deschamps pusiera en el terreno de juego a Randal Kolo Muani (24), Marcus Thuram (25), Eduardo Camavinga (20) y Kingsley Coman (26).

"Potencialmente, este equipo de Francia tiene una importante reserva de talentos", declaró Deschamps.

"Antes de este torneo, teníamos muchos jugadores con poca experiencia y demostraron que podían jugar al más alto nivel. También hay otros que no estaban aquí, pero todos ellos podrán participar en los próximos torneos".

"Siempre necesitaremos líderes de equipo con experiencia para preparar a los jugadores jóvenes, pero la reserva es grande".

Deschamps, sin embargo, subrayó que la mentalidad colectiva —que fue irreprochable en Qatar— será tan importante como el talento.

"Ahora tenemos que dar forma a un equipo en el que, además de las cualidades de los jugadores, tengamos la mentalidad", explicó.

"Eso no me preocupaba antes del torneo y no me preocupa ahora".

Probablemente, Francia pueda contar con Antoine Griezmann, de 31 años, para enlazar generaciones.

"Algunos jugadores han estado en la final de la Eurocopa 2016, han ganado el Mundial 2018, aportan su experiencia. La madurez es importante", dijo Deschamps.

"Pero con un buen equilibrio, algunos jugadores jóvenes subirán su nivel como hicieron algunos hace cuatro años y otros en este Mundial".

Deschamps también se habrá mostrado satisfecho con el sólido juego de los centrocampistas Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot, así como de los centrales Dayot Upamecano e Ibrahima Konaté.

El guardameta y capitán Hugo Lloris dijo que Francia se encuentra en una especie de fase de transición.

"No hay palabras que apacigüen nuestro dolor, pero creo que este torneo nos servirá para el futuro", afirmó.

"Es un poco el relevo entre una generación que está cerca del final de su carrera y una nueva generación liderada por Kylian, que demostró el líder que puede ser, en el torneo y en la final".

"Tenemos que mantener a este equipo de Francia a este nivel, con los mejores jugadores de la escena mundial y europea".

(Información de Julien Prétot; editado en español por Tomás Cobos)