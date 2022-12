La exmilitar japonesa Rina Gonoi continuará su lucha judicial tras sufrir abusos sexuales

Tokio, 19 dic. La exmilitar japonesa Rina Gonoi, de 23 años, dijo hoy que continuará su lucha judicial tras sufrir abusos sexuales por parte de sus excompañeros, cinco de ellos ahora suspendidos del cargo.

"Los abogados de los acusados me han contactado para ofrecerme dinero y alcanzar un acuerdo, pero también me dijeron que no están seguros de si van a resultar culpables", explicó hoy Gonoi en una rueda de prensa del Club de Prensa Extranjera de Tokio (FCCJ), quien considera esto como "inaceptable".

Gonoi, antigua miembro de las Fuerzas de Autodefensa (Ejército) de Japón, sufrió varias formas de abuso sexual, incluidos comentarios, tocamientos y vejaciones desde otoño de 2020 hasta el verano de 2021, que fueron ignoradas por parte de sus supervisores, según denunció.

"Me acosaban sexualmente todos los días con comentarios sexuales sobre mis pechos o contacto físico, como besos. Durante un campamento de entrenamiento en junio, me tocaron el pecho y me besaron en la mejilla, también me obligaron a tocar el área púbica de un compañero", afirmó.

La exmilitar dijo que en una ocasión varios compañeros se abalanzaron sobre ella en la cama haciendo movimientos sobre su cadera mientras que otra docena miraba y se reía, incluidos dos supervisores.

"Si no me hubiera presentado a los medios dando mi nombre y cara y si el público no se hubiera dado cuenta, las Fuerzas de Autodefensa no hubieran hecho nada", lamentó, y dijo también haber recibido muchos comentarios de odio en las redes después de haber contado su caso.

A mediados de diciembre, el Ejército japonés suspendió indefinidamente a cinco de sus miembros y durante seis meses a uno de sus comandantes por este caso y el general al mando de las tropas niponas, Yoshihide Yoshida, también se disculpó públicamente en septiembre y dijo que sentía el dolor que sufrió la militar "durante mucho tiempo".

"En la unidad en la que estaba, el acoso sexual era muy frecuente, como si fuera una forma de comunicación, lo que resulta en la pérdida de sensibilidad hacia estos casos", señaló Gonoi, quien espera que estos "no se repitan".

Otras mujeres integrantes de la unidad también habían sido acosadas sexualmente según una investigación, cuyas conclusiones se publicarán próximamente.