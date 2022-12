Italia aprueba extraditar a Bruselas a la mujer del exeurodiputado Panzeri

Roma, 19 dic. Un tribunal de Brescia (norte de Italia) aceptó este lunes la extradición de Maria Colleoni, esposa del exeurodiputado Antonio Panzeri, a las autoridades belgas por su presunta colaboración con el político en la red de sobornos vinculados a Catar en el Parlamento Europeo.

La Justicia italiana dio el visto bueno a la euroorden con la condición de que, en caso de ser condenada, la mujer pueda cumplir la pena en Italia, aunque sus abogados podrían apelar la decisión en los próximos días.

Colleoni estaba en arresto domiciliario desde el 10 de diciembre junto a su hija, también acusada de colaborar con Panzeri y cuya posible entrega a las Autoridades belgas se decidirá el martes.

Pier Antonio Panzeri, quien fue diputado europeo socialdemócrata entre 2004 y 2019 y que actualmente presidía la organización Fight Impunity, sería según los fiscales belgas el protagonista central del esquema de supuestos sobornos.

En el momento de su detención, la policía belga encontró en su domicilio 700.000 euros en metálico.

La investigación, que continúa abierta, ha salpicado a varios italianos, como el caso de Luca Visentini, presidente de la Confederación Sindical Internacional (CSI), quien sin embargo fue liberado poco después de su detención.

Por su parte, el Partido Demócrata (PD) italiano suspendió la semana pasada al eurodiputado Andrea Cozzolino de todos los órganos de la formación tras ser involucrado en la presunta red de sobornos en la Eurocámara vinculados a Catar por su asistente, uno de los arrestados.

Cozzolino, europarlamentario desde 2009, fue señalado como otro de los responsables de la red por su asistente, el también italiano Francesco Giorgi, pareja de la ya exvicepresidenta de la Eurocámara Eva Kaili y detenido junto a ella después de que la policía belga encontrara más de un millón y medio de euros en su domicilio.

El eurodiputado italiano, que ya se dio de baja del grupo de los socialdemócratas europeos (S&D), defendió su inocencia y aseguró estar "profundamente perturbado" por la detención de su asistente, de quien aseguró que no tenía "idea" de su implicación.

Por otro lado, se ha imputado -aunque se le puso en libertad- el lobista italiano Niccolo Figa-Talamanca, secretario general de la ONG No peace Without Justice (No hay paz sin justicia), que comparte sede social con Fight Impunity en un pequeño edificio de Bruselas. EFE

