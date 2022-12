Grecia cree que habrá acuerdo si el tope al gas baja de 200 euros MWh

Bruselas, 19 dic. Grecia, uno de los mayores defensores de establecer un tope a las importaciones de gas en la UE, cree que los Veintisiete pueden llegar a un acuerdo este lunes si el precio de ese techo se sitúa por debajo de los 200 euros el megavatio hora (MWh) en los contratos vinculados al índice TTF de Ámsterdam.

"Ya establecimos que el precio inicial de 275 euros (propuesto por la Comisión Europea) no era en realidad un tope de precio. Cualquier número entre 150 o 190-200 puede funcionar. Creo que 188 enviará una buena señal a los mercados", dijo a su llegada a una reunión en Bruselas el ministro heleno de Energía, Konstantinos Skrekas.

Los jefes de Estado y de Gobierno de los países de la UE dejaron plasmado en las conclusiones de la cumbre del pasado jueves, adoptadas por unanimidad, que la negociación para fijar el controvertido tope debe finalizar "el 19 de diciembre de 2022 su trabajo".

El último borrador en el que trabajaban los Veintisiete proponía un tope en 200 euros/MWh con una brecha superior a 35 euros al precio medio en el mercado de gas natural licuado durante tres días y un "corredor dinámico" que hiciera evolucionar ese techo en función de la diferencia con otras plazas internacionales, con salvaguardas para desactivarlo si hubiera problemas de suministro.

"Ofrecemos una solución que debería satisfacer a ambos, los que quieren un tope de precio y los que lo temen", dijo a la llegada el ministro de Industria de la República Checa, Jozef Sikela, cuyo país ejerce este semestre la Presidencia rotatoria del Consejo de la UE.

El titular checo subrayó que los hogares y negocios europeos esperan que los ministros se pongan de acuerdo tras meses negociando el polémico "mecanismo de corrección de mercado".

"No veo ninguna razón para no ser capaces de llegar a un acuerdo hoy, así que nada debería detenernos (...). Mi objetivo hoy es desbloquear la minoría de bloque y obtener, al menos, una mayoría cualificada", dijo.

La comisaria europea de Energía, Kadri Simson, también señaló que cree posible que se pueda llegar a un acuerdo si hay un "gran espíritu de compromiso de todos" en el duodécimo consejo de Energía este año.

Simson abogó por buscar "el mayor apoyo posible", pues hasta ahora se ha intentado llegar a un pacto que contara con el apoyo de los Veintisiete en un asunto muy sensible, pero recordó que ya "este año se han tomado decisiones sin unanimidad en consejos de Energía" porque "no requiere unanimidad".

El vicecanciller y ministro germano de Economía, Robert Habeck, el más reacio a intervenir el mercado del gas por miedo a que la UE no pueda comprar ese hidrocarburo, una posición minoritaria entre los Veintisiete, señaló que "no es deseable" que se alcance un acuerdo que no incluya a Alemania.

La vicepresidenta española Teresa Ribera, que viajó a Bruselas directamente desde la cumbre de biodiversidad COP15 celebrada en Montreal, señaló en Canadá que confía en que los Veintisiete lleguen a un acuerdo este lunes.

"Sí, creo que llegaremos a un acuerdo el lunes", dijo la también ministra para la Transición Ecológica. EFE

jaf/lzu/ah