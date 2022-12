COP15 acuerda plan biodiversidad para proteger 30% tierra, agua

(Bloomberg) -- La amenaza de una extinción masiva de especies vegetales y animales llevó a que 195 naciones acordaran el lunes proteger y restaurar al menos el 30% de la tierra y el agua del planeta para 2030.

Las naciones ricas se comprometieron a pagar un estimado de US$30.000 millones al año para 2030 a países más pobres a través de un nuevo fondo de biodiversidad que se creará bajo el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, una organización que se creó hace 30 años y que apoya la labor ambiental. El acuerdo se alcanzó luego de dos semanas de negociaciones en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad COP15 en Montreal, donde las discusiones sobre el financiamiento pausaron temporalmente las conversaciones en un momento.

“Después de cuatro años de trabajo, ahora llegamos al final de nuestro viaje”, dijo el presidente de la COP15, Huang Runqiu, agregando que el marco guiará a los países a detener la pérdida de biodiversidad.

El ministro de Medio Ambiente de Canadá, Steven Guilbeault, que fue el anfitrión de la conferencia, comparó el pacto con el histórico Acuerdo de París de la ONU, en el que los países se comprometieron a mantener el aumento de la temperatura global por debajo de los 2 °C e idealmente más cerca de los 1,5 °C.

“Es realmente un momento que marcará la historia como lo hizo París por el clima”, dijo Guilbeault el lunes a la prensa.

El compromiso sobre los flujos internacionales es parte de un movimiento más amplio que apunta a invertir al menos US$200.000 millones anuales. Se supone que la mayor parte de ese financiamiento provendrá del gasto interno de los países en protección de la naturaleza, un descriptor flexible que podría incluir fondos para parques nacionales o agricultura, filantropía y capital privado.

China, la segunda economía más grande, ha ocupado la presidencia de las conversaciones desde la ronda anterior hace cuatro años. Cientos de personas de entidades de inversión, bancos y empresas se registraron para asistir al evento y desempeñaron un papel inusualmente grande, pero secundario, en la antesala de la COP15.

En los últimos días de las conversaciones, se produjo un acalorado debate sobre lo que las empresas deben divulgar sobre su dependencia de los sistemas naturales y los impactos en ellos. Los negociadores acordaron desde el principio que los países deberían “garantizar” que sus empresas sean transparentes con los reguladores, los inversionistas y la población, pero las naciones estaban divididas sobre si hacer que este requisito sea obligatorio o no. La palabra “obligatorio” finalmente fue borrada del documento.

Francia defendió la obligación de informar en las negociaciones previas al evento de Montreal. “Un acuerdo con 196 partes implica compromisos y cosas que no tenemos del todo”, dijo el ministro para Transición Ecológica de Francia, Christophe Bechu.

Los países también acordaron compartir los beneficios de manera justa y equitativa a partir de la utilización de información de secuencias digitales sobre recursos genéticos, lo que implica el uso de genes en organismos vivos para crear nuevos productos.

