Boluarte de Perú reorganizará gabinete antes de debate electoral

(Bloomberg) -- La presidenta de Perú, Dina Boluarte, destituyó al primer ministro, Pedro Angulo, y otros funcionarios el domingo mientras el Congreso procede con otro intento esta semana de aprobar elecciones anticipadas para calmar a los manifestantes y aliviar la crisis política del país.

Boluarte anunciará el nombramiento de un nuevo primer ministro y otros miembros de su gabinete el lunes o el martes, dijo en una entrevista con Cuarto Poder, programa de Panamericana TV. Boluarte dijo que la remodelación del gabinete tiene como objetivo construir un “equipo político” para ayudar con el diálogo en el país y las nuevas elecciones no se puede celebrar “sin nuevas reformas políticas.”

La decisión podría aumentar la agitación política antes de un debate en el Congreso el martes sobre la celebración de elecciones anticipadas como una forma de abordar la crisis política provocada por la destitución del presidente Pedro Castillo.

La destitución de Angulo se produce poco más de una semana después de que el exfiscal fuera nombrado como el sexto primer ministro del país desde que Castillo asumió el cargo hace menos de 18 meses. Boluarte ha estado intentando buscar aliados en el Congreso y establecer su autoridad mientras los partidarios de su predecesor protestan contra su destitución y exigen elecciones lo antes posible.

Las violentas protestas que recorren el país han provocado el bloqueo de carreteras, la interrupción de infraestructuras clave y la muerte de 24 personas. Las autoridades se han desplegado para restablecer la movilidad y reabrir algunos aeropuertos.

El aeropuerto de Juliaca, en el sur de Perú, reanudará sus operaciones a partir del lunes, mientras que el aeropuerto de la ciudad de Ayacucho, en el centro sur del país, podría reanudar sus operaciones el martes, dijo el domingo la ministra de Transporte, Paola Lazarte, en tuit del ministerio. Se está trabajando para reanudar los vuelos en un tercer aeropuerto en Arequipa, también en el sur, tan “pronto como sea posible.”

Mantenerse ‘firme’

Las operaciones en el aeropuerto de la antigua ciudad de Cuzco han vuelto a la normalidad después de que la policía y las fuerzas armadas ayudaran a retomar las instalaciones, dijo el domingo el Ministerio de Transporte.

Las protestas continuaron en Perú el domingo, un día después de que Boluarte descartara dimitir y reiterara su llamamiento a adelantar las elecciones. Los disturbios se han extendido por el país desde que Castillo, cuyo mandato de cinco años estaba previsto que terminara en 2026, fue destituido por los legisladores el 7 de diciembre.

“Aquí vamos a estar firmes hasta que el Congreso apruebe el adelanto de las elecciones”, dijo Boluarte el sábado durante una conferencia de prensa con miembros de su gabinete y de las Fuerzas Armadas.

El Congreso votó el viernes en contra de un intento de adelantar las elecciones a 2023. Horas después, el presidente del Congreso, José Williams, anunció que los legisladores reconsiderarán la propuesta. El Congreso informó en Twitter que reanudará la sesión legislativa a las 10 a.m. del martes.

Boluarte, la vicepresidenta de Castillo que fue investida por el Congreso tras su destitución, primero pidió que las elecciones se adelantaran dos años, hasta 2024, y luego respaldó un calendario aún más rápido a medida que se agravaba la crisis.

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, pidió “a las instituciones y autoridades civiles de Perú que redoblen sus esfuerzos para llevar a cabo las reformas necesarias y salvaguardar la estabilidad democrática”, según los detalles de una llamada telefónica con Boluarte publicada el domingo. Boluarte insistió en la necesidad del diálogo para aliviar las divisiones.

Mientras tanto, una delegación de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos anunció una visita a Perú el 20 de diciembre para impulsar “canales de diálogo”.

