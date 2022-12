Bankman-Fried cambia de opinión sobre planes extradición a EEUU

(Bloomberg) -- Los preparativos del cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried, para ser extraditado a Estados Unidos han sufrido un brusco y confuso revés en un tribunal de las Bahamas.

Bankman-Fried declaró el lunes ante el tribunal que estaba dispuesto a renunciar a su derecho a oponerse a la extradición a EE.UU., donde enfrentará cargos que incluyen el de fraude electrónico. Sin embargo, su abogado local, Jerome Roberts, dijo en la misma audiencia que no estaba al tanto del plan, lo que generó confusión en la sala del tribunal de Nassau. Finalmente, se suspendieron los procedimientos y se ordenó a Bankman-Fried que regresara a prisión.

La caótica escena es el último giro más reciente en el drama que se ha desarrollado desde que Bankman-Fried fue detenido la semana pasada a petición de las autoridades estadounidenses. Aunque la semana pasada dijo que lucharía contra la extradición, Bankman-Fried indicó más recientemente en conversaciones privadas que se preparaba para regresar a EE.UU. tan pronto como el lunes, según una persona con conocimiento directo del asunto.

El cambio de actitud de Bankman-Fried está en parte ligado a la expectativa de que podrá obtener la libertad bajo fianza en EE.UU., según la persona, que pidió no ser identificada debido a la delicadeza del asunto.

En medio de la confusión del lunes, el juez suspendió la sesión y sacó a los espectadores. En la sala del tribunal despejada, Bankman-Fried y su abogado local Roberts aparecieron para organizar una conferencia telefónica. La próxima cita en el tribunal está fijada para el 8 de febrero, aunque podría convocarse antes.

Bankman-Fried vestía traje azul y camisa blanca para el procedimiento del lunes, que se llevó a cabo en una sala repleta de unas 20 personas, incluidas varias que parecían trabajar para EE.UU. y miembros de la prensa. Hubo confusión desde el principio cuando Roberts, el abogado de Bankman-Fried, pidió aclaraciones sobre el propósito de la audiencia. Poco después de comenzar, se hizo un breve receso.

Antes de su detención, en numerosas entrevistas tras la implosión de FTX el mes pasado, el hombre de 30 años negó haber cometido fraude o infringir la ley a sabiendas. Los representantes de Bankman-Fried y del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, que lleva el caso, declinaron hacer comentarios.

Desde que se le negó la libertad bajo fianza en la corte de Bahamas la semana pasada, Bankman-Fried ha estado en un notorio centro penitenciario en las afueras de Nassau conocido como Fox Hill.

