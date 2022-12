Uganda levanta las restricciones impuestas para contener el brote de ébola

Nairobi, 18 dic. El Gobierno de Uganda ha levantado las restricciones impuestas en el epicentro del brote de ébola declarado el pasado 20 de septiembre para contener la propagación de la enfermedad, informó el presidente, Yoweri Museveni.

En un mensaje publicado al filo de la pasada medianoche por la Presidencia, Museveni decretó el fin con "efecto inmediato" del toque de queda nocturno y las limitaciones de movimiento que regían en los distritos centrales de Mubende y Kassanda desde el 15 de octubre.

Desde ese día, bares y lugares de culto -entre otros- habían permanecido cerrados, toda vez que estaban prohibidos los viajes entre ambos distritos para contener la epidemia, que ha causado 142 contagios, incluidas 56 muertes, y llegó a alcanzar la capital, Kampala.

"El levantamiento de las restricciones se basa en que actualmente no hay transmisión, no hay contactos bajo seguimiento, no hay pacientes en las instalaciones de aislamiento y estamos progresando bien", aseguró Museveni.

Las autoridades sanitarias indicaron el mes pasado que los nuevos casos estaban disminuyendo y que el último paciente confirmado con la enfermedad fue dado de alta el 30 de noviembre.

"Sin embargo, esto no significa que el brote haya terminado, seguimos en alerta máxima con una intensa vigilancia en todo el país", advirtió el jefe de Estado.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un brote de la enfermedad se da por terminado cuando no se detectan nuevos casos durante 42 días consecutivos, el doble del período de incubación del ébola.

Uganda recibió el pasado día 8 un primer lote de 1.200 dosis de vacunas experimentales contra la cepa de Sudán del ébola, responsable del actual brote.

A diferencia de la cepa de Zaire, registrada en epidemias de la enfermedad en la vecina República Democrática del Congo (RDC), todavía no existe una vacuna aprobada para esta cepa.

Además, la cepa de Sudán no sólo es menos transmisible sino que presenta una menor mortalidad (40 % - 100 %) que la de Zaire (70 % - 100 %).

Uganda declaró este brote tras confirmar un caso en Mubende, donde un hombre de 24 años murió por la enfermedad.

Países como la RDC, Kenia, Tanzania, Ruanda y Somalia se encuentran en alerta para evitar una posible expansión de la epidemia.

Descubierto en 1976 en RDC -entonces llamada Zaire-, el ébola es una enfermedad grave, a menudo mortal, que afecta a humanos y primates y se transmite por contacto directo con la sangre y fluidos corporales de personas o animales infectados.

Causa hemorragias graves y sus primeros síntomas son fiebre repentina y alta, debilidad intensa y dolor muscular, de cabeza y de garganta, además de vómitos. EFE

pa/pi