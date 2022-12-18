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Domingo 18 de Diciembre de 2022
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Agencias

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

18 de Diciembre de 2022

Ocho

Kylian Mbappé, Francia

Siete

Lionel Messi, Argentina

Cuatro

Julián Álvarez, Argentina

Olivier Giroud, Francia

Tres

Cody Gakpo, Holanda

Álvaro Morata, España

Gonçalo Ramos, Portugal

Marcus Rashford, Inglaterra

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Enner Valencia, Ecuador

Dos

Vincent Aboubakar, Camerún

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Giorgian De Arrascaeta, Uruguay

Ritsu Doan, Japón

Breel Embolo, Suiza

Youssef En-Nesyri, Marruecos

Bruno Fernandes, Portugal

Niclas Füllkrug, Alemania

Cho Geu-sung, Corea del Sur

Kai Havertz, Alemania

Harry Kane, Inglaterra

Mohammed Kudus, Ghana

Andrej Kramaric, Croacia

Rafael Leao, Portugal

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Neymar, Brasil

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Wout Weghorst, Holanda

Uno

Zakaria Aboukhlal, Marruecos

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Danny Blind, Holanda

Osman Bukari, Ghana

Moisés Caicedo, Ecuador

Casemiro, Brasil

Jean-Charles Castelletto, Camerún

Luis Chávez, México

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

Achraf Dari, Marruecos

Alphonso Davies, Canadá

Frenkie de Jong, Holanda

Memphis Depay, Holanda

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Ángel Di María, Argentina

Mitchell Duke, Australia

Denzel Dumfries, Holanda

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Phil Foden, Inglaterra

Remo Freuler, Suiza

Keysher Fuller, Costa Rica

Serge Gnabry, Alemania

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Raphael Guerreiro, Portugal

Josko Gvardiol, Croacia

Hwang Hee-chan, Corea del Sur

Jordan Henderson, Inglaterra

Theo Hernández, Francia

Ricardo Horta, Portugal

Wahbi Khazri, Túnez

Davy Klaassen, Holanda

Randal Kolo Muani, Francia

Kalidou Koulibaly, Senegal

Mathew Leckie, Australia

Robert Lewandowski, Polonia

Marko Livaja, Croacia

Alexis Mac Allister, Argentina

Daizen Maeda, Japón

Lovro Majer, Croacia

Henry Martín, México

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Nahuel Molina, Argentina

Mohammed Muntari, Qatar

Mislav Orsic, Croacia

Lucas Paquetá, Brasil

Strahinja Pavlovic, Serbia

Pepe, Portugal

Ivan Perisic, Croacia

Bruno Petkovic, Croacia

Christian Pulisic, EEUU

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Ramin Rezaeian, Irán

Cristiano Ronaldo, Portugal

Abdelhamid Sabiri, Marruecos

Paik Seung-ho, Japón

Xherdan Shaqiri, Suiza

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Aurélien Tchouaméni, Francia

Ao Tanaka, Japón

Yeltsin Tejeda, Costa Rica

Juan Vargas, Costa Rica

Dusan Vlahovic, Serbia

Vinicius, Brasil

Timothy Weah, EEUU

Haji Wright, EEUU

Kim Young-gwon, Corea del Sur

Hakim Ziyech, Marruecos

Piotr Zielinski, Polonia

En contra

Nayef Aguerd, Marruecos

Enzo Fernández, Argentina

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