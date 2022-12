Santo Domingo, 18 dic. El jardinero dominicano Juan Soto mostró su satisfacción por la firma del torpedero arubeño Xander Bogaerts con los Padres de San Diego e indicó que el nuevo miembro del conjunto ha sido bien recibido por el resto del equipo.

"Hemos firmado a uno de los mejores shortstop (campocorto) de la liga y ya estamos en comunicación, el (Xander) Manny (Machado) y Fernando Tatis Jr., todos los muchachos estamos bien como un grupo y queremos ir con una sola misión, que es ganar y traer un campeonato a San Diego", dijo Soto en un encuentro con la prensa este domingo en el estadio Quisqueya Juan Marichal, en Santo Domingo.

Los Padres agregaron a Bogaerts mediante la agencia libre con un acuerdo de 280 millones de dólares por 11 años, un movimiento que Soto ha catalogado como excelente.

"Estoy viendo que San Diego está teniendo una excelente temporada muerta", dijo Soto al respecto.

Al ser cuestionado sobre una negociación con los Padres sobre una extensión de contrato Soto dijo que el gerente A. J. Preller y el dueño de los San Diego Padres, Peter Seidler, "están buscando nuevas piezas para tratar de ganar, no hemos tenido ninguna conversación de cualquier otra cosa".

Soto, quien fue parte de la clínica que impartieron jugadores de Grandes Ligas a 2.000 niños de entre 8 y 12 años, de diversas ligas de Santo Domingo, organizado por la Federación Dominicana de Béisbol y MLB, indicó que cualquier cosa que esté pasando sobre un posible acuerdo lo maneja su agente y que él está enfocado en salir y jugar pelota.

El pelotero de 24 años, también señaló que no rechazó de plano la oferta de 15 años y 440 millones de dólares que le hicieron los Nacionales de Washington, antes de ser cambiado a San Diego, sino que dejó la puerta para seguir negociando.

"Nunca la rechacé, siempre les dije a ellos que seguíamos en comunicación, pedí mucha información de los nuevos dueños, porque ellos también están en proceso de vender el equipo. Al final del día ellos decidieron tomar la mejor decisión para el equipo, yo lo que quería era seguir la comunicación con el equipo y seguir negociando, pero ellos tomaron su decisión", detalló Soto.

Soto es visto como una de las principales figuras de las que podrían formar parte del equipo dominicano para el Clásico Mundial de Béisbol 2023, una oportunidad de la que se siente feliz de recibir.

"Feliz por ser parte. Yo era uno de esos niños que querían ser parte del equipo hasta hace poco, porque en 2017 yo estuve ahí cuando República Dominicana le ganó a Canadá, que José Bautista dio el jonrón y todos los muchachos estuvieron ahí bien contentos. En 2013 yo me disfruté los juegos uno por uno, estuve pendiente y gracias al Señor, que me va dar la ocasión de ser parte de eso y de tratar de traer otra corona a la República Dominicana" explicó Soto.

La posibilidad de que Juan Soto pueda uniformarse con los Tigres del Licey en el campeonato de béisbol invernal dominicano está vigente, pero todo dependerá de si recibe el permiso de los Padres y de cómo estén sus condiciones para jugar.

"Hasta ahora me siento bien, me siento saludable, pero no estoy listo para entrar al terreno de juego, entonces todo depende de cuando llegue el permiso y pasar por un proceso de práctica para poder entrar al terreno", reveló Soto, quien especificó que se ha mantenido ejercitándose, pero que aún se encuentra a un 60% de sus condiciones para accionar en un diamante de béisbol.

"Ellos (los Padres) quieren asegurarse de que me encuentre en un 100", señaló Soto. EFE

hr/cav