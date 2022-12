Nominada a fiscal nacional de Chile se desmarca de gestión de su antecesor

Santiago de Chile, 18 dic. La candidata a fiscal nacional de Chile, Marta Herrera, nominada por el presidente Gabriel Boric, se desmarcó de su cuestionado antecesor, Jorge Abbott, tras las críticas de algunos parlamentarios que consideran que es una figura de "continuidad".

"Con Jorge Abbott tenemos personalidades y estilos totalmente distintos. Mi rol es esencialmente persecutor; no así el del fiscal Abbott", sostuvo este domingo en una entrevista a un medio local.

"Él tiene un carácter bastante pasivo, así es que no hubo mayores discusiones, pero sí bastantes diferencias de opinión importantes", agregó.

La votación para ratificar a Herrera en el cargo tendrá lugar el lunes en la Cámara Alta, que tiene la última palabra para tomar la decisión. La candidata, quien actualmente es directora de la Unidad Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional, necesita el apoyo de 2/3 de los senadores en ejercicio, es decir 33 votos.

Senadores de la Unión Demócrata Independiente (UDI), perteneciente a la coalición de derecha Chile Vamos, adelantaron durante la semana que votarán en contra.

“Luego de haber hecho ya las evaluaciones pertinentes, la bancada de la UDI en su totalidad, sus nueve senadores, vamos a votar en contra”, dijo el senador Iván Moreira.

"La señora fiscal Herrera es continuidad de la mediocre y la peor gestión que ha habido en el Ministerio Público, y que es del señor Abbott”, añadió.

Herrera descartó tener algún contacto o amistad entre los congresistas que van a decidir su futuro cargo.

"No conozco a nadie. Conozco a la ministra de Justicia (Marcela Ríos), por su trabajo previo en el PNUD. Y en general, como directora jurídica, he trabajado con todos los ministros de Justicia y subsecretarios, pero no tengo mayor conocimiento con ninguno", sostuvo.

Dentro de los cinco nombres propuestos por la Corte Suprema, las bancadas de la derecha y del Partido Socialista tenían preferencias por otros candidatos que Boric descartó.

Parte de los parlamentarios apostaban por un nombre alejado del exfiscal nacional, pero finalmente el presidente apostó por Herrera, una de sus asesoras más cercanas.

Ante las críticas por su nominación, varias autoridades de Gobierno defendieron su decisión.

La portavoz, Camila Vallejo, señaló el jueves que “las opiniones son legítimas siempre, pero la promoción de los funcionarios al interior de las instituciones no es siempre continuidad, son parte de los procesos que tienen internamente”.

La designación de Herrera tuvo lugar luego de que el anterior candidato propuesto por el Ejecutivo, José Morales, fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local Santiago Norte, no consiguiera los apoyos suficientes en el Senado, que tiene la última palabra para otorgar el cargo.

Fue la primera vez en su historia que el Senado rechaza una nominación del presidente para fiscal nacional. EFE

mfm/jrh