Laprovittola: "Es uno de los mejores dias de mi vida"

Barcelona, 18 dic. El jugador de baloncesto del Barça Nico Laprovittola reconoció que este domingo ha sido "uno de los mejores días" de su vida por la victoria de Argentina en la final del Mundial de fútbol contra Francia en la tanda de penaltis, a la que siguió el triunfo de su equipo frente al Unicaja en la liga española (75-60.)

"Es uno de los mejores días de mi vida. Los he vivido con mucho nerviosismo, muy tenso todo el partido. Vi el primer tiempo en casa y vine corriendo para acá. Me esperaba Dani, el utillero, para ver el partido y cómo sufrimos", explicó el base de Morón a las cámaras de televisión tras el partido.

Laprovittola elogió a los héroes de la Albiceleste: "El Dibu Martínez, Messi, Angelito Di María... Son gente muy 'grossa'. Y nada, muy feliz por ellos y por nosotros. No hay nada más lindo que ser argentino".

El jugador del Barça se perdió parte del calentamiento mientras festejaba el título mundial de la selección argentina de fútbol: "Mientras los otros estaban acá tirando, yo estaba saltando en el vestuario, gritando y abrazando. Todos mis compañeros me han aguantado. Casi rompo todo el vestuario, pero había que dejarlo vivo para toda la temporada".

A la pregunta de Messi o Maradona, Laprovittola no dudó: "Messi. Lo tenemos hoy y lo disfrutamos tanto. No importaba el resultado de hoy, ya ha demostrado lo líder que es. Además de merecérselo, se lo ganó. No tengo palabras". EFE

1012041

xsf/ism