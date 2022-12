Sábado, 17 de diciembre de 2022 (04.00 GMT)

PERÚ CRISIS

El Gobierno de Perú reafirma su "apoyo incondicional" a las fuerzas de seguridad

Lima. El Gobierno de Perú reafirmó este viernes su "apoyo incondicional" a la actuación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional en las protestas y manifestaciones violentas que han dejado, hasta el momento, 20 fallecidos y cientos de heridos en el país andino."Quiero reiterar el apoyo incondicional a nuestras Fuerzas Armadas y Policía Nacional en esta tarea tan sacrificada de controlar el orden interno", declaró el ministro de Defensa, Alberto Otárola, tras una ceremonia de graduación de cadetes del Ejército peruano.

PERÚ CORRUPCIÓN

Fiscalía peruana pide 15 años de cárcel para Vizcarra por presunta corrupción

Lima. La Fiscalía de Perú solicitó 15 años de pena privativa de la libertad contra el expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio, anunció el Ministerio Público este viernes en su perfil de Twitter. "(El) equipo Lava Jato formuló ayer requerimiento acusatorio contra Martín Vizcarra Cornejo y solicitó 15 años de pena privativa de la libertad por el delito de cohecho pasivo propio", indicó el mensaje del Ministerio Público.

PERÚ CRISIS

Consejo de Estado de Perú respalda actuación de Policía y FFAA en protestas

Lima. El Consejo de Estado de Perú, que reúne a los presidentes de los tres poderes, mostró este viernes su respaldo a la Policía y a las Fuerzas Armadas "en el control" de las protestas antigubernamentales, en las que han fallecido 22 personas. "Se ha respaldado a las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas en el control de la situación, creo que el país debe respaldar y darle un aliento a nuestras fuerzas para restablecer la paz y tranquilidad den el país", dijo el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Henry Ávila, al término de la reunión que se prolongó durante buena parte de la tarde.

_________________________

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Rusia lanza su noveno ataque masivo de misiles contra Ucrania desde octubre

Moscú/Leópolis. Rusia ha lanzado un ataque con casi 80 misiles sobre Ucrania, incluidas las ciudades de Kiev y Járkov, el noveno en poco más de dos meses y que la Fuerza Aérea logró mayoritariamente repeler, aunque el mando ucraniano reconoce que sus sistemas antiaéreos soviéticos se quedan sin munición y piezas de recambio. Las sirenas empezaron a sonar a primera hora de la mañana en Kiev y se extendieron a 16 regiones del país, entre ellas Dnipropetrovsk, Zhitómir y Vínnytsia.

MÉXICO ESPAÑA

López Obrador insiste en la "pausa" en las relaciones con España por la falta de "respeto"

Ciudad de México, 16 dic. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este viernes que “continúa la pausa” en las relaciones con España pues consideró que “no hay en actitud de respeto” al no responder las autoridades españolas a sus reclamos. “Continúa la pausa porque no hay, de parte de ellos, una actitud de respeto. Envíe una carta respetuosa al jefe del estado, al rey de España, y ni siquiera tuvo la atención de contestarme”, reclamó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

EEUU BANCA

Goldman Sachs planea despedir a unos 4.000 empleados, un 8 % de su plantilla

Nueva York. El banco estadounidense Goldman Sachs planea despedir a alrededor de un 8 % de su plantilla, hasta unos 4.000 empleados, en preparación de un año 2023 complicado, según informaron este viernes varios medios especializados. Los despidos, que se ejecutarán probablemente en enero, afectarán a todas las divisiones de la entidad, que en los últimos años había llevado a cabo un alto número de contrataciones.

UE TWITTER

La CE amenaza con sanciones a Twitter tras suspender cuentas de periodistas

Bruselas. La Comisión Europea amenazó este viernes con la posibilidad de sancionar a Twitter por la suspensión de las cuentas de varios periodistas que siguen la información relativa a su propietario, Elon Musk. La vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová amenazó con sancionar a Twitter después de que varios medios estadounidenses dijesen ayer que la empresa ha suspendido las cuentas de varios periodistas de The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America que cubren la información del magnate.

ALEMANIA UCRANIA

Zelenski y el pueblo ucraniano son galardonados con el Premio Carlomagno

Berlín. El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensnki, y el conjunto de la población ucraniana son los galardonados con el Premio Carlomagno que se otorga en la ciudad de Aquisgrán (noroeste de Alemania), anunció hoy el patronato de esa prestigiosa distinción. El premio, instituido en 1950 y destinado a distinguir el compromiso de figuras o instituciones con la unidad de Europa, implica el reconocimiento de facto de Ucrania como parte del proyecto europeo.

MALASIA AVALANCHA

Al menos 21 muertos por el corrimiento de tierra en un camping malasio

Bangkok. Las autoridades malasias elevaron hoy a 21 los fallecidos, incluido al menos un menor, debido a un corrimiento de tierra ocurrido de madrugada en un camping a unos 40 kilómetros al noreste de Kuala Lumpur. La Agencia Nacional para la Gestión de Desastres en Malasia ofreció la última actualización de cifras en un mensaje en Twitter, mientras que 61 personas han sido rescatadas y una docena se encuentran desaparecidas.

ALEMANIA SUCESOS

Revienta en Berlín el mayor acuario cilíndrico mundial por posible deterioro

Berlín. El AquaDom, el acuario cilíndrico más grande del mundo y ubicado en el hotel Radisson Collection de Berlín, reventó hoy aparentemente por deterioro del material y derramó un millón de litros de agua de su interior, además de 1.500 peces tropicales.La alarma se desató sobre las 5.45 de la mañana (4:45 GMT), al escucharse un ruido muy fuerte, parecido a una explosión, según la cadena regional de radiotelevisión Rbb, procedente del acuario, en forma de columna a lo largo de seis plantas del hotel. EFE

