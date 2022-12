El inesperado curso que tomó Twitter tras la compra de Musk

ARCHIVO - La página de inicio de Twitter en un dispositivo, el lunes 25 de abril de 2022, en San Diego. (AP Foto/Gregory Bull, Archivo)

EL CONTEXTO: La adquisición de Twitter por parte del multimillonario Elon Musk en 2022 comenzó con lo que resultó ser un giro de 180 grados de una de las principales plataformas de redes sociales del mundo.

Ha sido una agitación que sigue en curso, avivada por las acciones de Musk desde que asumió el mando, sus planteamientos sobre la libertad de expresión y la supervisión de los asesores, cómo están cambiando los feeds de los usuarios, quién puede decir qué y, por supuesto, los tuits que publica al mundo cada día.

El cambio de Twitter bajo el mando de Musk ha provocado que algunos usuarios abandonen la plataforma, que otros aumenten el uso de ella y que algunos críticos expresen su preocupación por su dirección y las voces que está amplificando.

A continuación, la reportera Barbara Ortutay, quien lleva más de una década cubriendo las redes sociales para The Associated Press, habla de los acontecimientos de 2022 en torno a Twitter y su venta, profundiza en sus reportajes... y en las razones por las que Twitter sigue siendo importante para tantos.

BARBARA ORTUTAY, periodista de tecnología de la AP:

Fue allá por enero cuando Elon Musk, uno de los hombres más ricos del mundo, empezó a comprar acciones de Twitter, lo que no sería tan raro por sí solo, pero fue entonces cuando empezamos a prestar atención a que algo podría estar pasando.

Estamos acostumbrados a que las empresas compren otras empresas, pero no estamos acostumbrados a cubrir tanto la compra de compañías por parte de personas, y menos aún la compra por parte del hombre más rico del mundo de este ecosistema de comunicaciones del que dependen cientos de millones de personas.

Así que no era sólo una historia de negocios o una historia de fusiones y adquisiciones. Simbolizaba mucho de lo que está pasando en la tecnología, con el discurso en internet, y también en la economía y quién tiene poder en este mundo. No podía mirar hacia otro lado.

Al final del verano, las cosas estaban cambiando casi a diario. Teníamos que cubrirlo como una noticia, pero al mismo tiempo estábamos cubriendo esto en Twitter. Los periodistas tienen una relación muy especial con Twitter, para bien y para mal. Nos comunicamos a través de él. Vemos lo que hacen los demás. Buscamos fuentes. Es enorme. Así que a veces parecía que nos estaban expulsando.

Hay mucho caos. Hay demasiado alboroto. Es muy fácil caer en cubrir simplemente las voces más fuertes o la historia más grande. Así que tomamos una decisión al principio de enfocarnos en la gente que usa Twitter. Y creo que eso resultó en muchas historias interesantes.

Para nosotros, era importante dar un paso atrás para que no nos convirtiéramos en el altavoz de Musk, como: “Musk hizo esto”, “Musk dijo aquello”, porque también estaba cambiando de parecer demasiado rápido. Un día decía una cosa y al siguiente día cambiaba de opinión y decía lo contrario. Así que tienes que ponerlo en contexto. Y también podemos cubrirlo de una forma como: ¿Quién es el que se ve afectado por el aumento de extremismo en Twitter? ¿En qué repercute a la gente? ¿Cómo silencia realmente el discurso de odio?

Algo que es importante entender es que Twitter no es exclusivo de Estados Unidos. La mayoría de sus usuarios ni siquiera se encuentran en dicho país. Así que ahora, mucha de la plática sobre Twitter está enfocada en la política estadounidense y en las diferencias entre la izquierda y la derecha en Estados Unidos. Y el 80% de los usuarios de Twitter se encuentran afuera de Estados Unidos. Y estoy dispuesta a arriesgarme a decir que no les importa la computadora de Hunter Biden, o ni siquiera saben de ello, ni el discurso conservador o la supresión.

Así que a pesar de que las voces más fuertes en Twitter que podemos ver se han centrado en esta historia, para nosotros es importante dar un paso atrás y entender que la mayoría de las personas que utilizan Twitter no somos nosotros. Y no les importan las mismas cosas que a nosotros. Y, sin embargo, Twitter es muy importante para ellos, probablemente incluso más importante que para nosotros.

Todos hemos pasado mucho tiempo criticando a Twitter y no nos gusta Twitter. Recuerdo la noche en que Elon Musk despidió a la mitad de los empleados de Twitter, y la gente empezó a abandonar o buscar otras plataformas para ir a - lugares como Mastodon, otra plataforma de redes sociales. Empecé a perder seguidores, gente que se fue. Hasta entonces no me había dado cuenta de lo mucho que me importaba Twitter. Y creo que eso puede ser cierto también para otras personas en la plataforma.

Ha sido, y sigue siendo, una comunidad, muchas comunidades unidas. Y a pesar de que ahora están apareciendo muchas otras redes sociales, no hay nada que se le parezca. Creo que Elon Musk se dio cuenta de eso cuando decidió comprarlo. Te diré lo que creo que tiene de especial: la gente que hay en ella. Y una gran parte de eso es sólo la diversidad de países y personas y regiones. Y todo lo que está surgiendo ahora para reemplazarlo es mucho más aislado. Si Twitter desaparece, no sé si habrá algo que lo sustituya de la misma manera.