Cierran los colegios en Túnez, con afluencia que anticipa alta abstención

Túnez, 17 dic. Los colegios electorales cerraron en Túnez a las 17.00 GMT de este sábado tras registrar escasa afluencia de votantes, que anticipa una posible alta abstención en unos comicios legislativos que boicotearon los partidos políticos y no convencieron a gran parte del electorado.

Los lugares de votación permanecieron abiertos y prácticamente vacíos entre las 7.00 GMT y las 17.00 GMT y la participación a media jornada era de un 7,19%, a la espera de datos oficiales esta noche, con los tunecinos en las calles, más preocupados por la situación económica que por las elecciones.

"¿Por qué votar? ¿de qué sirve? No tenemos nada para comer, no hay leche, no hay café, no hay azúcar, pasta, ni arroz... ¿A dónde va el dinero? Las calles son un desastre, no hay iluminación, faltan infraestructuras", reprocha en declaraciones a Efe Nour, sobre el desabastecimiento de productos básico en el país.

El presidente de Túnez, Kais Said, que disolvió catorce meses antes el Parlamento y convocó unilateralmente estas elecciones, animó hoy a los tunecinos a participar en lo que calificó de "oportunidad histórica para recuperar sus derechos".

Más de 9,1 millones de electores fueron llamados a elegir una asamblea con una nueva ley electoral que sustituye las listas de partidos por candidatos uninominales a dos vueltas.

Said destacó que con este sistema electoral, aprobado por decreto el pasado 15 de septiembre, "los (candidatos) que resulten electos quedarán bajo la tutela de los electores".

La presencia de periodistas en los centros electorales superaba a los votantes que se acercaban durante las primeras horas de apertura y los presentes, en su mayoría jubilados, aseguraron que participaron en esta consulta por deber ciudadano.

"Creo que es un buen cambio y que los partidos que dominaban el paisaje político serán eliminados. Prefiero votar a desconocidos que a partidos", explica Mohamed Mrisi, vecino del popular barrio capitalino de Bab Bhar, que vota por segunda vez en apenas seis meses y espera "de nuevo buenos resultados".

Para Mehrezia, que trabajó como periodista antes de retirarse, es la prueba de un hartazgo contra la clase política de la última década y la ocasión de que los diputados retomen su imagen de antaño "como durante la época del expresidente Habib Bourguiba, cuando eran figuras respetables, sin disputas ni violencia".

"Hasta ahora las listas de partidos eran de 200 o 300 nombres y uno se perdía. Conozco el candidato aunque no su programa pero tengo experiencia, ya no soy una niña", defiende esta electora, cuya circunscripción cuenta con un sólo candidato que será elegido automáticamente según la actual legislación.

El proyecto político del mandatario, iniciado el 25 de julio de 2021 tras arrogarse plenos poderes, pretende "rectificar" el curso de la transición que Túnez comenzó con el derrocamiento de Zine el Abidine Ben Ali en 2011, cuna de la llamada Primavera Árabe.

La futura Cámara tendrá poderes limitados y supeditados al presidente con la recién aprobada Constitución (con un 70% de abstención), que Said llevó a referéndum el pasado 25 de julio.

Un total de 1.055 candidatos (11% mujeres) concurren en esta votación, que terminará a las 17.00 GMT, a las 19.00 GMT en circunscripciones del extranjero.

El Parlamento Europeo declinó enviar observadores y la asociación local Mourakiboun será una de las pocas organizaciones en vigilar la consultad después de haber alertado de la "confusión y debilidad" que caracteriza la actual gestión. EFE

