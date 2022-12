César Menotti: "La selección argentina se ganó bien ese lugar en la final"

Buenos Aires, 17 dic. La selección argentina "se ganó bien" un lugar en la final del Mundial, gracias al "compromiso" de los jugadores y al "respeto" del equipo por la "historia", afirmó César Luis Menotti, director general de selecciones nacionales de Argentina y campeón del mundo como entrenador en 1978.

"El secreto de este equipo es que juega al fútbol y me pone feliz que respete la historia. Mirá a los jugadores... Se ve que hay una amistad y un compromiso con el equipo, con la selección. Eso hace que esté disfrutando el Mundial, más allá del resultado del domingo", aseguró Menotti en una entrevista publicada este sábado por el diario Clarín.

Según el exseleccionador nacional, el combinado de Lionel Scaloni "juega bien" al fútbol porque es capaz de manejar las cuatro acciones básicas de este deporte: defensa, recuperación, combinación y definición en los metros finales.

En este sentido, 'el Flaco' elogió que ningún futbolista argentino "busca el destaque personal" durante los partidos, algo relacionado "con el compromiso con el equipo, con la idea".

"Son un grupo de amigos jugando al fútbol en el mismo equipo", apuntó Menotti, agregando que el combinado de Lionel Scaloni fue capaz de "interpretar la historia del fútbol argentino".

"Con autoridad es digno representante de una cultura y de una historia. La pelota sigue siendo de ellos porque vienen de los barrios y de la gente. Y este equipo juega así, con esa idea", aseveró el exentrenador.

Respecto al próximo partido ante Francia, Menotti sostuvo que no será "para nada fácil", mostrando su preferencia por Marruecos en la final de Qatar 2022.

"Nosotros somos un buen equipo, pero no somos el Brasil del 70. Y Francia es un buen equipo y tiene buenos jugadores, sobre todo adelante", reconoció 'el Flaco', quien no ve demasiadas debilidades en el equipo dirigido por Didier Deschamps.

"(Francia) tiene muy buenos jugadores y es un equipo que te juega a ganar siempre. No les pesa el compromiso. Dije que no tienen debilidades pero ese ir a ganar siempre a veces los deja abiertos y eso te puede favorecer", indicó.

Pase lo que pase el próximo domingo, el partido del Lusail supondrá probablemente la despedida mundialista de Lionel Messi, un jugador que, en palabras de Menotti, podría continuar su carrera "hasta los 40 años".

"No lo conozco, no hablé con él y tampoco sé lo que piensa, pero por la vida que hace, por la formación que tiene, yo creo que puede jugar hasta los 40 años", señaló el exentrenador, para quien el talento y la técnica "no se pierden nunca".

Argentina se clasificó este martes para su sexta final mundialista tras golear por 3-0 a Croacia y este domingo peleará contra Francia por su tercera estrella, tras los títulos de 1978 y 1986.