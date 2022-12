"Avatar 2" recauda 53 millones de dólares en su jornada de estreno en EE.UU.

Washington, 17 dic. La película "Avatar: The Way of Water", la segunda parte del filme más taquillero de la historia, se estrenó este viernes en Estados Unidos con una recaudación de 53 millones de dólares, informaron este sábado medios especializados como Deadline y The Hollywood Reporter.

Según Deadline, además de los 53 millones recaudados dentro de EE.UU., la nueva película ha conseguido 15,8 millones de dólares en su primer día de estreno en 15 mercados diferentes.

Se espera que el filme del director canadiense James Cameron ingrese en su primer fin de semana en Estados Unidos entre 130 y 150 millones.

De acuerdo al medio especializado Deadline, estas cifras están debajo de lo esperado porque, en principio, se estimaba que la película conseguiría entre 150 y 170 millones este fin de semana.

La primera película de "Avatar", en 2009, recaudó 26,7 millones de dólares en su jornada de estreno. En total, logró 77 millones de dólares en su primera semana en los cines y se mantuvo casi siete semanas seguidas en el puesto número uno.

Su taquilla alcanzó unos 3.000 millones de dólares en todo el mundo, una cifra todavía no superada por nuevas producciones.

La nueva entrega está ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera y recupera personajes y escenarios de la original.

Los Sully, Jake y Neytiri vuelven a protagonizar la cinta, pero esta vez como pareja adulta, con cinco hijos adolescentes y el mismo objetivo de salvar su planeta, Pandora.

"Avatar" continuará con tres secuelas más que ya han sido rodadas por Cameron y que suponen su regreso a la industria como director después de varios proyectos como guionista de cine.

El filme ya cuenta con dos nominaciones a los Globos de Oro, uno para Cameron por mejor dirección y otro a mejor película dramática. EFE

