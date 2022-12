UE respalda sanciones a Rusia por importación de drones, bancos

(Bloomberg) -- Los Estados miembros de la Unión Europea alcanzaron un acuerdo sobre un noveno paquete de sanciones a Rusia por su invasión de Ucrania, dirigidas contra el acceso de Moscú a drones, bancos adicionales, así como funcionarios responsables del presunto secuestro de niños en Ucrania.

Las medidas, que entrarán en vigor una vez publicadas en el diario oficial de la UE, fueron acordadas por los embajadores del bloque el jueves por la noche y afectan a más de 100 personas y decenas de entidades, según documentos vistos por Bloomberg. La UE también acordó prohibir las exportaciones directas de motores de aviones no tripulados a Rusia o a terceros países, como Irán, que luego podrían suministrar drones a Rusia.

Las sanciones estarán dirigidas a tres bancos: el Russian Regional Development Bank, Credit Bank of Moscow y Dalnevostochny Bank, cuatro medios de comunicación, restricciones a la exportación de más productos químicos y tecnologías utilizadas con fines militares, así como bienes, incluidos varios tipos de discos duros, equipos de radionavegación, generadores, computadoras, computadoras portátiles, cámaras y lentes, y más de 100 personas y entidades.

Entre los sancionados figuran familiares y colaboradores de Yury Kovalchuk, un viejo conocido del presidente Vladímir Putin, y del jefe de Chechenia Ramzan Kadírov, según uno de los documentos. También También figuran en la lista militares implicados en unidades de planificación de misiles, jueces del Tribunal Constitucional, el asesor económico de Putin, Maxim Oreshkin, partidos políticos, así como docenas más de políticos, ejecutivos de medios de comunicación, oficiales del ejército y entidades militares, incluida la guardia nacional, las fuerzas armadas y su principal dirección de inteligencia.

La UE también está dispuesta a sancionar a Valentina Tereshkova, parlamentaria rusa que fue la primera mujer en viajar al espacio, y al ganador del Oscar Nikita Mijalkov, quien es un destacado comentarista de televisión pro-Putin, según el documento.

Además, las medidas deben afectar a funcionarios y gobernadores presuntamente implicados en el transporte de niños ucranianos a Rusia, y a funcionarios implicados en la incautación de productos agrícolas ucranianos. Rusia niega que los niños hayan sido secuestrados, afirmando que han sido trasladados por su propia protección.

Sector minero

El último paquete de sanciones también prohibirá nuevas inversiones en el sector minero ruso, con la excepción de las actividades relacionadas con determinadas materias primas críticas.

Las sanciones podrían cambiar antes de su adopción formal el viernes. El Ministro de Asuntos Exteriores húngaro, Peter Szijjarto, dijo a principios de esta semana que su Gobierno había presionado a la UE para que eliminara a algunos funcionarios rusos de la próxima ronda de sanciones.

