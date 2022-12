Twitter suspende cuentas de periodistas que escriben de Musk

ARCHIVO - El logotipo de Twitter sobre el edificio de oficinas de la compañía en San Francisco, el martes 1 de noviembre de 2022 (AP Foto/Noah Berger, Archivo)

Twitter suspendió el jueves las cuentas de periodistas que cubren a dicha red social y a su nuevo propietario, Elon Musk, incluidos reporteros que trabajan para The New York Times, Washington Post, CNN y otras publicaciones.

La compañía no dio explicaciones de por qué eliminó las cuentas, sus perfiles y sus tuits anteriores.

La repentina suspensión de los reporteros de noticias se dio tras la decisión de Musk del miércoles de vetar permanentemente una cuenta que rastreaba los vuelos de su jet privado utilizando datos que están disponibles de manera pública.

Twitter también cambió el miércoles sus normas para prohibir que se comparta la ubicación actual de otra persona sin su consentimiento.

Varios de los reporteros suspendidos el jueves por la noche habían estado escribiendo sobre esa nueva política y los motivos de Musk para imponerla, que tenían que ver con sus acusaciones sobre un incidente de acoso que afectó a su familia el martes por la noche en Los Ángeles.

“Las mismas reglas de doxxing aplican a ‘periodistas’ como a todos los demás”, tuiteó Musk el jueves. Posteriormente añadió: “Esta bien si me critican todo el día, pero publicar mi ubicación en tiempo real y poner en riesgo a mi familia no está bien”.

El “doxxing” se refiere a revelar en internet la identidad, dirección o algún otro dato personal de alguien.

CNN señaló en un comunicado que la “suspensión impulsiva e injustificada de varios reporteros, incluido Donnie 0'Sullivan, de CNN, es preocupante pero no sorprendente”.

“La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter debería ser sumamente preocupante para todo aquel que usa Twitter”, añade el comunicado de CNN. “Le hemos pedido una explicación a Twitter y reevaluaremos nuestra relación basándonos en esa respuesta”.

Otro periodista cuya cuenta fue suspendida, Matt Binder, del sitio web de tecnología Mashable, dijo que su cuenta fue borrada la noche del jueves, inmediatamente después de que compartió una captura de pantalla que O'Sullivan había publicado antes de que cerraran la cuenta del reportero de CNN.

La captura de pantalla mostraba un comunicado que el Departamento de Policía de Los Ángeles había enviado horas antes a varios medios de comunicación, incluido The Associated Press, sobre que estaba en contacto con los representantes de Musk respecto a un supuesto incidente de acoso, pero que aún no se había realizado un reporte policial.

“No compartí ningún dato de ubicación, como lo señalan los nuevos términos de Twitter. Tampoco compartí ninguna dirección hacia el Elonjet o alguna otra cuenta de rastreo de ubicación”, dijo Binder en un email. “He criticado mucho a Musk, pero nunca violé ninguna de las políticas de Twitter”.

Las suspensiones se producen en momentos en que Musk realiza grandes cambios a la moderación de contenidos en la plataforma. Ha intentado, mediante la difusión de algunos documentos de la compañía conocidos como “The Twitter Files” (Los Archivos de Twitter), señalar que la plataforma reprimía las voces derechistas. También ha prometido dar prioridad a la libertad de expresión, pero indicó que tomaría medidas para no amplificar la desinformación.