Qatar Creates lanza colección de arte digital sobre Copa Mundial de la FIFA

Ciudad de México, 16 dic. Qatar Creates anunció este viernes el patrocinio de la primera colección de arte digital inspirada en la Copa Mundial de la FIFA, reforzando así su compromiso con la creatividad, la innovación, las artes y la cultura en espacios tanto físicos como digitales.

La colección NFT, emitida por We Never Walk Alone Football Nation (WNWA-FN) junto con el programa cultural seleccionado para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, se lanzará a través de Web3 este 16 de diciembre.

“Esta colección fomentará el diálogo creativo, la construcción de comunidades y el compromiso cultural que puede ayudar a inspirar a una nueva generación de creativos y coleccionistas dentro y fuera de nuestra región”, dijo en un comunicado la Jequesa Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, directora de Qatar Creates.

La directiva afirmó que el arte y la cultura “cuentan las historias de nuestra identidad y de nuestros sueños colectivos. Hoy más que nunca la gente los está compartiendo en el ámbito digital”.

La inversión de Qatar Creates en esta colección de arte digital marca la primera iniciativa de este tipo en Catar, forjando el camino para futuros proyectos de arte digital de las florecientes industrias creativas de la nación, afirmó la empresa.

Estos NFT serán las únicas réplicas autorizadas de la camiseta que usó el astro del fútbol argentino Diego Armando Maradona cuando anotó el llamado “gol del siglo” en el Mundial 1986.

La camiseta auténtica que vistió Diego es ahora parte de la colección permanente del Museo Olímpico y Deportivo 3-2-1 Catar y constituye la pieza de recuerdo deportivo más cara del mundo en el momento de su compra en una subasta.

Cada NFT certifica el estatus de Miembro Fundador en la comunidad digital de We Never Walk Alone Football Nation.

En total se emitirán 2.494 NFT que evolucionarán y, eventualmente, revelarán un país (uno de los 32 países participantes en la Copa Mundial Catar 2022), un número de camiseta (que representa un jugador del equipo de dicho país) y un nivel (Azul, Plata, Oro).

Los propietarios de los NFT que representen los cuatro finalistas de la Copa Mundial Catar 2022 o los cuatro principales jugadores del torneo serán elegibles para ganar premios.

“Esta colección es una celebración del arte, la tecnología, la cultura futbolística y el espíritu deportivo. Estamos agradecidos por el patrocinio de Qatar Creates para este proyecto progresivo con motivo de la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022”, dijo Vishwa Naik, gerente del proyecto We Never Walk Alone Football Nation.

Además, en apoyo al programa cultural que hubo en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022, Qatar Creates creó One Pass como una entrada a las artes y la cultura, tanto para residentes como visitantes.

One Pass ofreció acceso a más de 300 eventos y experiencias, incluyendo exposiciones artísticas y culturales, museos, eventos en vivo, festivales, obras de teatro y musicales durante los meses de noviembre y diciembre de 2022. EFE

