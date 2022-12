"Muchachos", el hit argentino en el Mundial

Un aficionado de Argentina agita una bandera con la imagen de Diego Maradona en el mercado de Souq Waqif en Doha, Qatar, el jueves 15 de diciembre de 2022. Argentina enfrentará a Francia en la final del Mundial. (AP Foto/Andre Penner)

DOHA (AP) — “Muchachos”, el cántico preferido de la hinchada de Argentina en Qatar con referencias a los astros Diego Maradona y Lionel Messi, al clásico rival Brasil y a los héroes de la guerra de Malvinas, se ha convertido en la banda sonora de la campaña de su selección hasta la final del Mundial, en la que buscará su tercera corona tras las obtenidas en 1978 y 1986.

“Muchachos, ahora nos volvimos a ilusionar, quiero ganar la tercera, quiero ser campeón mundial”, es el estribillo de la canción que eligen Messi y sus compañeros en el campo de juego para celebrar cada triunfo, así como los hinchas en las tribunas de los estadios de Doha y millones en las calles del país sudamericano.

También “cuando dormimos, cuando estamos despiertos, cuando comemos, cuando hacemos el amor, escuchamos este tema”, dijo a The Associated Florencia Moncalvillo, de 34 años, una simpatizante con la casaca celeste y blanca que paseaba por el tradicional mercado Souq Waqif de la capital qatarí. Este lugar turístico ha sido el epicentro de los característicos “banderazos” de hinchas argentinos en la víspera de cada uno de los partidos de Argentina.

Pero, ¿cuál es el origen de “Muchachos?

Reconocidos por su ingenio para componer canciones destinadas a alentar a sus equipos, por lo general los autores de las letras son hinchas anónimos. No es este el caso.

Fernando Romero, un fanático de Racing Club, adaptó una vieja canción del grupo de pop La Mosca para apoyar a la selección.

“La canción surge de dos momentos fundacionales, uno la muerte de Maradona y el otro el triunfo en la Copa América”, recordó el joven en una entrevista con The Associated Press en Buenos Aires. “Sentía en ese momento que Diego nos estaba acompañando y me gustaba pensarlo en una canción para cantarlo con la gente. Ahí empecé y la escribí”.

El legendario capitán campeón mundial en México falleció en noviembre de 2020 por un paro cardio-respiratorio, un deceso que enlutó al país. En julio del año siguiente, la selección comandada por Lionel Scaloni ganó la Copa América tras vencer a Brasil en la final jugada en el estadio Maracaná. Fue el primer título después de 28 años de sequía.

En uno de sus versos más originales, la canción de Romero proclama que “desde el cielo lo podemos ver (a Maradona). Con Don Diego y La Tota (los padres del Diez, también fallecidos) alentándolo a Lionel, y ser campeones otra vez, y ser campeones otra vez”.

Empujada por las redes sociales y por el propio Messi, quien declaró en una entrevista que era su canción favorita de la hinchada, “Muchachos” rápidamente se convirtió en un hit de la Copa del Mundo, algo parecido a lo que sucedió hace ocho años con “Brasil, décime que se siente” que sonaba en todos los estadios brasileños durante el mismo certamen.

“En Argentina nací, tierra del Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré”, proclama en otra parte dedicada a los caídos en el conflicto bélico entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de ese archipiélago en 1982.

“Somos un país que está acostumbrado a sufrir, pero cuando sufre saca lo mejor de sí”, resaltó el hincha Alejandro Rubio, de 54 años, sobre el sentimiento que despierta la selección en sus hinchas durante la Copa del Mundo. “Entonces, en este Mundial, después de mucho tiempo vamos a sacar lo mejor nuestro. Va a ser un gran Mundial.”

La canción también hace referencia al orgullo deportivo herido por la sucesión de finales perdidas años atrás con Messi como capitán y el ánimo de revancha en Qatar, algo que podría concretar el domingo el astro si Argentina vence al último campeón Francia en la final que se jugará en el estadio Lusail.

Si Messi finalmente levanta el trofeo que le falta a su brillante carrera, la canción de “Muchachos” ya no tendrá razón de ser.

Para Romero es un precio que vale la pena pagar.

“Si después del domingo nosotros ganamos y la canción no se canta nunca más, yo lo firmo acá, no tengo ningún problema”, confesó. “Lo importante es ganar el domingo y lo vivo como cualquier argentino... con mucha confianza en este grupo de jugadores que sabemos que van a dar todo para dejar la bandera en lo más alto”.