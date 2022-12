Los datos del trayecto a la final

Doha, 16 dic(EFE).-

MESSI, OTAMENDI Y 'DIBU', LOS INTOCABLES

Leo Messi, Nicolás Otamendi y Emiliano 'Dibu' Martínez son los tres únicos jugadores de ambas plantillas que han disputado todos los minutos de sus equipos. Sin contar prolongaciones, han disputado los 570 minutos oficiales, los 90 de los seis partidos más los 30 de la prórroga ante Países Bajos. Junto a este trío, los otros futbolistas argentinos que han participado en todos los encuentros son Nahuel Molina, Cristian Romero, Rodrigo de Paul, Julián Álvarez y Enzo Fernández.

FRANCIA, NINGÚN PLENO DE MINUTOS

El hecho de tener el pase a octavos asegurado permitió a Didier Deschamps rotar en el tercer partido de la fase de grupos ante Túnez. Así, los únicos que han participado en todos los encuentros son Aurelien Tchouameni, Antoine Griezmann, Kylian Mbappe y Ousmane Dembele. El madridista es el que más tiempo ha estado en el campo, 503 minutos, ya que el atlético y el delantero del PSG salieron desde el banquillo ante el conjunto tunecino y el extremo barcelonista siempre fue sustituido salvo en dicho choque, en el que se incorporó al final.

TRES JUGADORES INÉDITOS ENTRE LAS DOS PLANTILLAS

Tres jugadores permanecen inéditos en el Mundial de Qatar entre las dos plantillas. Sin contar a Karim Benzema, que causó baja justo antes del inicio del torneo aunque su ficha no se retiró, los metas argentinos Franco Armani y Gero Rulli aún no se han estrenado ante la titularidad del 'Dibu' y el portero galo Alphonse Areola es el único de los 'bleus' que no ha jugado minuto alguno. Por lo tanto, ambos entrenadores han utilizado a 24 futbolistas.

UN BALANCE MUY SIMILAR

Argentina y Francia presentan un balance numérico muy similar. La Albiceleste ha ganado cuatro partidos, empatado uno y perdido otro, en su primer choque ante Arabia Saudí; y los 'bleus' se han impuesto en cinco y cayeron frente a Túnez. Francia ha marcado trece tantos, tan solo uno más que su rival. Los dos han encajado cinco dianas.

LA VICTORIA MÁS AMPLIA, POR TRES GOLES DE DIFERENCIA

Tanto Argentina como Francia han ganado un partido por tres goles de diferencia. El conjunto de Scaloni derrotó por 3-0 a Croacia en la semifinal y el de Deschamps por 4-1 a Australia en su estreno. El resultado más repetido de la Albiceleste ha sido 2-0 (a México y Polonia) y el de los 'bleus' 2-1 (a Dinamarca e Inglaterra).

DOBLES PAREJAS EN LA TABLA DE GOLEDORES

Leo Messi y Kylian Mbappe lideran la tabla de goleadores del Mundial con cinco tantos. Les siguen con cuatro tantos otros dos compañeros, Olivier Giroud y Julián Álvarez, también uno de cada selección. Messi, por otro lado, es el jugador que ha marcado en más partidos, en cinco, y Mbappe el único que ha logrado dos dobletes.

MESSI, EL QUE MÁS DISPARA

Leo Messi lidera numerosas estadísticas del torneo. Una de las más significativas es la de los lanzamientos, y ahí se ha convertido en el que más tiros a puerta ha efectuado, con 27, cuatro más que Mbappe y nueve más que Giroud.

MESSI Y GRIEZMANN, ENTRE LOS MEJORES PASADORES

Leo Messi y Antoine Griezmann están situados al frente de la lista de mejores pasadores. Ambos han dado tres centros de gol, faceta en la que están igualados con el portugués Bruno Fernandes y el inglés Harry Kane. Mbappe, Ousmane Dembele y Theo Hernández han dado dos.

ARGENTINA, TRES PUERTAS A CERO; FRANCIA SOLO ANTE MARRUECOS

Argentina es junto a Inglaterra y Marruecos la selección que ha dejado su portería a cero en tres ocasiones. México, Polonia y Croacia no pudieron batir al 'Dibu' Martínez. Francia, en cambio, ha encajado un gol en todos los partidos salvo en el último, la semifinal ante Marruecos, en la que ganó por 2-0, aunque Hugo Lloris estuvo providencial. EFE

jap/ea