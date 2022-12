La Superliga dice que "sigue viva" y que "UEFA debe abrir acceso al mercado"

Madrid, 16 dic. La Superliga aseguró este viernes "no está muerta, sino muy viva" y consideró un avance para el proyecto que el informe del abogado general del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), aunque no es vinculante, "deja claro que la UEFA tiene que abrir el acceso al mercado y tener unas reglas muy claras".

Un día después del dictamen del abogado general del TJUE sobre el caso, Bernd Reichart, consejero delegado de A22 Sports Management, sociedad promotora de la Superliga, y Luis Alonso, socio director del área mercantil del despacho Clifford Chance que la representa, expusieron sus conclusiones en el Nueva Economía Fórum, en presencia de los presidentes del Real Madrid y el Barcelona, Florentino Pérez y Joan Laporta, respectivamente, defensores del proyecto junto al Juventus.

"Seguiremos trabajando a la espera de la resolución definitiva del TJUE. La Superliga no está muerta ni mucho menos, sino muy viva. Seguimos convencidos de que la UEFA no puede ser todo a la vez, es juez y parte, regula la competición y el acceso al mercado. En cualquier otro sector sería intolerable asumir que uno tiene todas esas funciones porque no habría innovación", dijo Reichart.

El ejecutivo alemán indicó que en los próximos meses mantendrán el diálogo iniciado con clubes de todos los países, que "saben que son necesarios cambios y han entendido que este caso puede cambiar el sistema de deporte en Europa".

"Hemos lanzado ese diálogo honesto, abierto y sin coacción a finales de octubre y sería cínico dirigirnos a los clubes si ya tuviéramos un formato listo, necesitamos conocer el marco legal sobre el que podemos construir una alternativa. Hemos dicho que nuestra competición es abierta y entre semana, pero ellos hacen oídos sordos para poder hacer sus mensajes alarmistas. Nadie habla de no jugar las ligas nacionales", dijo en alusión a LaLiga principalmente.

Reichart señaló que "algunos clubes temen sanciones pero cada vez menos" y "saben que los cambios son absolutamente necesarios, que no se puede seguir en la dirección en la que van, es necesario un fair play financiero serio, la gobernanza y los clubes deben ser dueños de su propio destino".

"La gente tiene mucha oferta de engancharse con otras formas que no son el fútbol, nos debería preocupar que los jóvenes vean más fútbol real, ofrecerles mejores partidos y no ser autocomplacientes con que vean resúmenes en TikTok. Mi ambición sería que la competición europea fuera también la más vista en Europa, ahora es la Premier deberíamos tener la libertad de trabajar en ello y hacer propuestas", añadió.

Respecto al dictamen del abogado general del TJUE, Luis Alonso destacó que este "reconoce con contundencia que cualquiera puede organizar competiciones, que la UEFA y FIFA no tienen la exclusividad y señala dos rutas, dentro del sistema y fuera del sistema sin ningún tipo de restricción y apertura total".

"Dentro del sistema le está diciendo a UEFA que tiene que establecer un procedimiento abierto, transparente y que no favorezca a UEFA frente a terceros que tienen interés. Esto es una cuestión muy relevante. Si esta opinión se traslada al tribunal la UEFA tendría que hacer un procedimiento y A22 podría estar dentro o fuera", apuntó.

El letrado se mostró crítico con la resolución porque en su opinión "está restringiendo la libre competencia en el deporte profesional amparándose en el artículo1 165, que no debe entenderse como una restricción a la libre competencia, que es el pilar de la UE, y no puede quedar restringido por esto".

"Por otro lado los artículos 101 y 102 regulan libertades esenciales y resulta increíble que el deporte profesionales quede exceptuado de la libre competencia. Se apoyan en el modelo europeo del deporte, pero no es posible definir un modelo unívoco de competiciones en la UE. ¿Alguien querría decir que el Seis Naciones de rugby o el Tour no son compatibles con el modelo europeo del deporte, durante 22 años se está jugando la Euroliga de baloncesto y no ha tenido ningún obstáculo", subrayó.

Luis Alonso recordó que existe "el precedente del caso Bosman - del que ayer se cumplieron 27 años- que fue la consagración de la libre circulación de trabajadores en el deporte profesional" y confió en que "la Superliga sea la consagración de la libre competencia en el deporte profesional".

"LaLiga A22 trae propuestas innovadoras y lo que hay que hacer es escuchar y si quiere competir, no silenciar", insistió.

Tras el dictamen del abogado general del caso publicado ayer, que concluyó que la FIFA y la UEFA no incurrieron en abuso de su posición dominante al bloquear con amenaza de sanciones la creación de la Superliga el caso pasará a la cámara formada por 15 jueces del TJUE que emitirán su fallo en primavera de 2023 y que sí será vinculante para el juzgado que lo elevó a la corte europea en abril de 2021.

En este caso fue el juzgado de lo Mercantil número 17 de Madrid, tras recibir una denuncia de A22 y European Super League Company (ESL) por posible abuso de posición dominante de la UEFA y la FIFA. EFE

omm/ea

(foto)