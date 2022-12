Inversionistas temen que ajuste Fed cause aterrizaje duro: BofA

(Bloomberg) -- A los inversionistas les preocupa que un endurecimiento excesivo de la política monetaria por parte de la Reserva Federal pueda desencadenar un aterrizaje económico duro el próximo año, mientras que el banco central continúa con su campaña de aumento de tasas más agresiva desde la década de 1980, según estrategas de Bank of America Corp.

Eso está marcado por una venta masiva renovada de acciones, que es poco probable que termine mientras el mercado laboral siga activo, escribieron en una nota estrategas liderados por Michael Hartnet. Dijeron que la política monetaria podría desencadenar una reversión en lo que ven como una tasa de desempleo estadounidense “anormalmente” baja. BofA también espera que un evento de crédito entre los prestamistas no bancarios, los llamados bancos en la sombra, marquen el punto más bajo de las acciones en 2023.

Las acciones estadounidenses se preparan para su segunda semana de pérdidas, ya que la Fed reiteró su postura restrictiva después de subir las tasas de interés en 50 puntos básicos el miércoles. El S&P 500 está en camino a su peor desempeño anual desde la crisis financiera mundial, debido a la inflación galopante, las tasas de interés más altas y los vientos en contra de la economía mundial. Aun así, las señales de un desempeño empresarial resistente y las esperanzas de que la inflación disminuya han impulsado a las acciones a recuperarse en el cuarto trimestre.

Los fondos de acciones globales tuvieron entradas de US$18.000 millones en la semana hasta el 14 de diciembre, según una nota del banco que cita datos de EPFR Global, antes de que comentarios más restrictivos de lo esperado de los bancos centrales desencadenaran una venta masiva de acciones. Los inversionistas invirtieron efectivo en acciones de EE.UU. por primera vez en cuatro semanas, US$25.000 millones, mientras que los fondos de valor de EE.UU. registraron una cantidad récord de entradas, de US$14.000 millones. Las acciones europeas tuvieron salidas por 44ª semana consecutiva, de US$4.000 millones.

