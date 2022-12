FTX intenta resolver disputa por quiebra con reguladores Bahamas

(Bloomberg) -- Los reguladores y funcionarios judiciales de Bahamas se reunieron esta semana con el equipo de reestructuración estadounidense a cargo de la colapsada empresa de criptomonedas FTX en un intento por resolver parte de un inusual enfrentamiento legal que ha enredado el caso de quiebra de la empresa.

Los liquidadores designados por un tribunal de las Bahamas están dispuestos a renunciar a su demanda de acceso inmediato y en línea a los sistemas de FTX, siempre y cuando puedan obtener ciertos datos almacenados en las computadoras, dijo un abogado estadounidense que describió la reunión en el tribunal el viernes. Los abogados estadounidenses de FTX han rechazado a los funcionarios de Bahamas, alegando que no se puede confiar a los reguladores gubernamentales el acceso “en directo” a las computadoras de la empresa.

El asunto es una de las dos batallas legales pendientes en el tribunal federal de Wilmington, Delaware, donde unas 100 unidades de FTX han presentado demandas en virtud del Capítulo 11 con el fin de reunir el mayor número posible de activos desaparecidos para pagar a los acreedores a los que se adeudan miles de millones de dólares. Los liquidadores e las Bahamas también quieren que el juez de quiebras estadounidense John Dorsey reconozca el caso que presentaron en el Tribunal Supremo de las islas como el principal esfuerzo de reestructuración. Los abogados de FTX se oponen a esta petición.

Las dos partes dijeron que esperan resolver ambas cuestiones mientras continúan negociando.

La disputa por el acceso a las computadoras “realmente está interfiriendo en la capacidad de los liquidadores para hacer su trabajo”, declaró Jason Zakia, abogado de los liquidadores, durante una audiencia judicial por vídeo celebrada el viernes por la mañana. Los liquidadores bahameños alegan que tienen derecho a acceder a la red informática para poder sanear una filial con sede en el país.

Los liquidadores aceptarán por ahora un acceso “estático” a los datos, dijo Zakia. En una audiencia anterior, el abogado de FTX, James Bromley, había dicho que FTX solo daría a Bahamas acceso limitado a la información almacenada en los servidores de la empresa.

Si las dos partes no llegan a un acuerdo sobre el acceso a los datos, Dorsey tiene previsto celebrar un mini juicio el 6 de enero. El equipo de FTX dijo que presentaría pruebas de que las Bahamas han actuado en connivencia con el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, acusación que los abogados de las Bahamas niegan. Bankman-Fried está detenido en Bahamas y enfrenta cargos de fraude en Estados Unidos.

Los liquidadores controlan una sola entidad de FTX, llamada FTX Digital, que está siendo supervisada por un tribunal de las Bahamas. El equipo estadounidense controla casi todo el resto del antiguo imperio de Bankman-Fried, que solicitó protección judicial frente a los acreedores el 11 de noviembre. Eso significa que la mayoría de los activos, dondequiera que se encuentren, probablemente están bajo la autoridad de Dorsey.

En una presentación judicial el lunes, los liquidadores exigieron que una sociedad patrimonial fuera desestimada de la quiebra en Delaware y vendida por partes en las Bahamas.

Entre otras cosas, afirman que los bienes inmuebles deben liquidarse en las Bahamas porque la sociedad patrimonial no tiene ninguna conexión con EE.UU., ni siquiera una cuenta bancaria. También afirman que se necesitaban dos firmas para declarar la quiebra de la unidad propietaria en EE.UU., pero que solo Bankman-Fried autorizó la declaración, por lo que es ilegal.

