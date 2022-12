First Quantum esperanzada en acuerdo por mina de cobre en Panamá

(Bloomberg) -- First Quantum Minerals Ltd. no ha perdido todas las esperanzas de llegar a un acuerdo de última hora con Panamá para seguir explotando una gigantesca mina de cobre, incluso después de que las autoridades ordenaran la suspensión de las operaciones.

La empresa, con sede en Vancouver, informó el viernes en un comunicado que “estuvo muy cerca de llegar a un acuerdo” sobre un nuevo régimen fiscal antes de que el Gobierno suspendiera las conversaciones.

“Tenemos planes significativos para el futuro de Cobre Panamá que beneficiarán a todos los panameños, y nuestro objetivo sigue siendo encontrar una resolución beneficiosa para todos con el Gobierno que salvaguarde 40.000 empleos y proteja nuestra inversión”, dijo First Quantum.

En un hecho poco habitual en este país, que normalmente favorece a los inversionistas, el presidente Laurentino Cortizo dio instrucciones al Ministerio de Comercio para que preservara la mina y se hiciera cargo de su mantenimiento. First Quantum prometió hacer todo lo posible para defender a los interesados de las medidas, “incluso a través de todos los medios legales disponibles”.

La intervención podría tener implicaciones para el mercado mundial del cobre y la economía panameña, y se produce en un momento en que otros países tratan de obtener ingresos para el gasto social al tiempo que impulsan las inversiones en las materias primas cruciales para el abandono de los combustibles fósiles.

Por su parte, la empresa canadiense de royalties Franco-Nevada Corp. tiene un contrato de streaming para el oro y la plata producidos en la Mina Cobre. La empresa, con sede en Toronto, dijo el viernes en un comunicado que ha estado en contacto con First Quantum.

Las acciones de First Quantum cayeron hasta un 15% a 23,38 dólares canadienses en Toronto, el mayor descenso intradía en un año. Franco-Nevada retrocedió hasta un 6,7%.

El Gobierno centroamericano está trabajando con un asesor financiero para identificar posibles socios para la mina Cobre Panamá, según informó Bloomberg. El Gobierno tiene algunos nombres en mente y es probable que sean grandes empresas mineras, según personas familiarizadas con el asunto que pidieron no ser identificadas dado que la información es privada.

En 2017, First Quantum elevó al 90% su participación en la empresa panameña que tiene la concesión de la mina. El año pasado, la Corte Suprema de Panamá ratificó la sentencia de un tribunal inferior que declaraba inconstitucional la concesión actual.

Uno de los puntos de fricción entre el Gobierno y la empresa parece haber sido la contribución mínima anual de US$375 millones, con First Quantum presionando para que se haga una excepción en el caso de que los precios de los metales y las ganancias sean mucho más bajos, según una carta que First Quantum envió a los empleados de la Mina Cobre, a la que tuvo acceso Bloomberg.

Inversión extranjera

La medida de Panamá también puede afectar a su economía, dado que la mina de cobre ha sido la mayor inversión extranjera para el país. Su construcción costó más que la ampliación del famoso canal del país y genera 40.000 puestos de trabajo.

Las políticas que apuntan a la nacionalización de las explotaciones de recursos naturales han sido poco frecuentes en el pasado reciente de América Latina.

Una de las últimas grandes confiscaciones de activos se produjo en 2012, cuando el Gobierno de la entonces presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner expropió a Repsol S.A. el 51% de la petrolera YPF S.A. El exlíder de Venezuela, el difunto Hugo Chávez, incautó activos energéticos, agrícolas y minerales, incluida la reserva de oro Las Cristinas en 2011. La cuprífera chilena Codelco se formó con la nacionalización de minas de propiedad estadounidense en la década de 1970.

Más recientemente, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, declaró el litio propiedad del Estado, lo que genera dudas sobre los esfuerzos de la empresa china Ganfeng Lithium Group Co. para construir la primera mina de litio de México. En el último año, los políticos de Perú y Chile han debatido un mayor papel del Estado, a medida que el aumento de los precios y el mayor escrutinio de las cuestiones sociales y medioambientales avivaban el nacionalismo de los recursos.

Nota Original:First Quantum Clings to Hope of Panama Copper Mine Deal (1)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.