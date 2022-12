FIFPRO destaca protección de méritos deportivos y jugadores en dictamen TJUE

Madrid, 16 dic. El sindicato internacional de futbolistas profesionales (FIFPRO) destacó que el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre la Superliga europea protege la apertura y el mérito deportivo de las competiciones y que los jugadores no deben ser sancionados por acciones o decisiones en las que no sean parte.

FIFPRO acogió con satisfacción el informe no vinculante del abogado general del TJUE asignado al caso, especialmente a lo relativo a la protección del marco piramidal de las competiciones de clubes, basado en la apertura y el mérito deportivo, y a la importancia de las ligas nacionales, que representan los mercados de trabajo de miles de jugadores.

También aplaudió la conclusión del letrado de que los jugadores no deben ser parte en las sanciones por acciones y decisiones en las que no hayan participado o de las que no sean parte y su referencia a que las responsabilidades de la UEFA y la FIFA son fundamentales para los debates en curso para la reforma del fútbol profesional.

"En concreto, es vital que la protección de los derechos laborales y sociales fundamentales de los jugadores sea una piedra angular de la gobernanza del fútbol profesional, a través de la representación colectiva en cualquier reforma o estructura actual", añadió el sindicato que preside David Aganzo, responsable de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). EFE

