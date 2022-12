París, 16 dic. El director y productor estadounidense David Fincher recibirá el César de Honor de 2023 en la ceremonia de estos premios que tendrá lugar el 24 de febrero, anunció hoy la organización.

"Nos sorprendió con 'Seven', nos mantuvo en suspense con 'The Game' y nos volvió a sacudir con 'Fight Club'. Con 'Zodiac', 'The Social Network', 'Gone Girl', su mayor éxito en el cine; o incluso 'Mank', rompió sus códigos habituales y recibió elogios de la prensa internacional", destaca la Academia de los César en un comunicado.

Desde su debut como director en 1992, David Fincher ha desarrollado una exitosa carrera tanto en el cine como en la televisión, con series tan aclamadas como "House of Cards" o "Mindhunter", y sus trabajos le han valido un Globo de Oro, un premio Emmy y varias nominaciones a los Óscar.

Ahora, Fincher, de 60 años, recibe el galardón de la academia francesa a toda una carrera dedicada al cine, que le será entregado en la 48 edición de los premios César el próximo 24 de febrero de 2023 en el famoso escenario del Olympia de París.

Con este galardón, el cineasta sigue los pasos de otros compañeros de profesión como Cate Blanchett (2022), Jean-Pierre Bacri (2021) o Rober Redford (2019). EFE.

