Castillo pasará 18 meses detenido en medio de protestas en Perú

(Bloomberg) -- El recién destituido presidente de Perú, Pedro Castillo, deberá permanecer en prisión preventiva durante 18 meses en medio de protestas en todo el país para exigir su liberación y nuevas elecciones presidenciales.

El juez supremo, Juan Carlos Checkley Soria, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, parte de la Corte Suprema de Justicia del país, ordenó el jueves la detención de Castillo hasta junio de 2024 mientras es investigado por los presuntos delitos de rebelión y conspiración contra el Estado y el orden constitucional.

El líder izquierdista, que fue derrocado el 7 de diciembre después de intentar disolver el Congreso, enfrenta entre 10 y 20 años de prisión si es declarado culpable.

La defensa de Castillo dijo que apelará la decisión. El juez Checkley Soria ordenó al ex primer ministro Aníbal Torres, investigado en el mismo caso, comparecer ante el tribunal periódicamente y permanecer dentro del área metropolitana de Lima. Torres también deberá pagar una caución económica de 20.000 soles (US$5.204).

La expulsión de Castillo desencadenó violentas protestas que no han disminuido incluso después de que las autoridades declararan un estado de emergencia en la nación andina, suspendiendo los derechos básicos por 30 días. Los disturbios generalizados están causando enormes daños económicos y la presidenta Dina Boluarte, quien prestó juramento la semana pasada después de que su predecesor fuera derrocado, aún tiene que establecer su autoridad.

Como concesión a los manifestantes, Boluarte se comprometió a celebrar nuevas elecciones en diciembre de 2023, acortando un período presidencial que debía prolongarse hasta 2026. El Congreso continuará debatiendo su propuesta el viernes.

Nota Original:Peru’s Castillo Gets 18-Month Detention as Protests Continue (2)

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.