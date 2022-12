Tribunal Electoral de Brasil investiga a Jair Bolsonaro

(Bloomberg) -- El Tribunal Electoral de Brasil está investigando al presidente saliente Jair Bolsonaro, a su compañero de fórmula y a algunos aliados por supuestamente poner en duda el resultado de las elecciones de octubre y abusar de su poder durante la campaña.

El magistrado Benedito Gonçalves, inspector general del tribunal, abrió el miércoles la investigación para analizar las denuncias presentadas por la coalición del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

Los abogados de la coalición afirman que Bolsonaro y sus aliados trataron de desacreditar y desestabilizar las elecciones presidenciales, difundiendo noticias falsas e información errónea sobre la integridad del sistema de votación. También dicen que el líder conservador abusó de su poder político y económico al aumentar los beneficios sociales y hacer pagos anticipados a los brasileños pobres en un intento por impulsar sus posibilidades de reelección.

“Los investigados se esforzaron por difundir noticias falsas sobre el sistema de voto electrónico y atacar a los tribunales electorales y superiores, con el claro objetivo de socavar la confianza de los votantes”, escribió Gonçalves en su decisión de abrir la investigación.

Dio cinco días para que Bolsonaro y sus aliados presenten su defensa.

La oficina de Bolsonaro no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios. La oficina de su compañero de fórmula, el general Walter Braga Netto, ordenó hacer comentarios.

Órdenes de allanamiento

En un caso separado, la policía federal dijo el jueves que estaba llevando a cabo 81 órdenes de allanamiento e incautación contra las personas que trataron de anular el resultado de las elecciones pidiendo la intervención militar y el bloqueo de carreteras en todo el país.

Las órdenes, emitidas por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes, apuntan a los partidarios de Bolsonaro en siete estados brasileños y el distrito federal, según un comunicado de la policía.

Durante la campaña, Moraes ordenó a la policía los domicilios de empresarios que habían compartido mensajes en un grupo privado de WhatsApp defendiendo un golpe de Estado en caso de una victoria de Lula.

Nota Original:Brazil Electoral Court Probes Bolsonaro, Police Seek Protesters

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.