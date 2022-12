Real Madrid contrata a Endrick, brasileño de 16 años

ARCHIVO - Endrick (izquierda), del Palmeiras de Brasil, festeja con su compañero Dudu un gol ante Fortaleza, el 2 de noviembre de 2022 (AP Foto/Andre Penner, archivo)

SAO PAULO (AP) — Endrick considera que incorporarse al Real Madrid será un “sueño hecho realidad”, aunque tenga que esperar todavía un poco para cumplirlo.

El adolescente sensación de 16 años, que milita en el Palmeiras de Brasil, se mudará a España cuando cumpla los 18, en julio de 2024.

Los dos clubes confirmaron el jueves el acuerdo, mediante distintos comunicados, en lo que representa el traspaso más esperado entre Brasil y España desde 2013, cuando Neymar emigró al Barcelona.

No se revelaron de inmediato los detalles financieros del acuerdo. Sin embargo, medios brasileños informaron que éste ascendería a casi 60 millones de euros (64 millones de dólares).

Endrick disputó este año algunos partidos de campeonato brasileño con el Palmeiras, que conquistó el título. Marcó sus primeros tres goles como profesional

El joven seguirá jugando con el Verdão hasta que se incorpore al Madrid.

Varios clubes europeos de prestigio cortejaban al delantero, incluidos el Manchester City, el Liverpool y el París Saint-Germain, de acuerdo con distintos reportes.

Endrick agradeció al Palmeiras.

“Me ofreció todo lo que necesitaba para convertirme en el que soy actualmente, y me ayudó en este sueño hecho realidad”, recalcó en el comunicado del club paulista. “Hasta que me vaya al Real Madrid, seguiré trabajando como siempre lo he hecho, para ser capaz de darle al Palmeiras todavía más en la cancha. Más goles, más victorias, más títulos e incluso más alegría para nuestros seguidores”.

Es un acuerdo similar al alcanzado por el Madrid con el Flamengo por Vinícius Júnior y con Santos por Rodrygo. En cada caso, el club Merengue pagó unos 45 millones de euros a los equipos brasileños.

Leila Pereira, presidenta de Palmeiras, enfatizó que el monto de la transferencia es confidencial.

“La oferta del Real Madrid es compatible con el enorme talento de Endrick, y se suma a las metas financieras que fijamos desde el comienzo de las conversaciones”, mencionó.

Se ha comparado a Endrick con otros brasileños destacados, como Adriano y Ronaldo. Ha llamado la atención desde temprana edad por su potente disparo, velocidad y certera definición.

Recientemente, Ronaldo manifestó en una entrevista su deseo de que Brasil llevara a Endrick al Mundial en Qatar. Muchos exjugadores en la nación sudamericana consideran que el futbolista seguramente llegará con la selección al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.