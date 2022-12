Número de muertes por covid en China podría acercarse a 1 millón

(Bloomberg) -- Casi 1 millón de personas podrían morir en China a causa del Covid-19 si el Gobierno abandona rápidamente las restricciones pandémicas, según un nuevo estudio realizado por investigadores en Hong Kong.

En ausencia de una campaña masiva de refuerzo de la vacunación y de otras medidas para reducir el impacto del virus, unas 684 personas por millón morirían en una reapertura a nivel nacional, según el informe, del que es coautor Gabriel Leung, exdecano de medicina de la Universidad de Hong Kong.

Eso equivaldría a unas 964.400 muertes, teniendo en cuenta los 1.410 millones de habitantes de China, según cálculos de Bloomberg.

El equipo de Leung influyó en la predicción de la escala mortal del brote de Hong Kong a principios de año. Miembros de su equipo formaron parte de un grupo de expertos de la ciudad que viajaron a Pekín a principios del mes pasado para asesorar a las autoridades chinas sobre el levantamiento de las restricciones de covid en todo el país, según un informe del Finanial Times.

Los investigadores analizaron distintos escenarios tras las recientes medidas de China para la reapertura, incluido el anuncio el 7 de diciembre de 10 medidas para revertir los principios básicos de la política de covid cero, como las pruebas obligatorias y los confinamientos.

“Nuestros resultados sugieren que los sistemas sanitarios locales de todas las provincias serían incapaces de hacer frente al aumento de casos de covid-19 que supondría la reapertura en diciembre de 2022-enero de 2023”, escribieron.

Según el informe, una reapertura más ordenada podría salvar vidas. Si China esperara hasta enero para reabrir, mejorando primero las tasas de vacunación y el acceso a los medicamentos antivirales, el número acumulado de muertes podría disminuir en un 26%, escribieron los investigadores.

Desde que se alejó de su política de tolerancia cero hace solo una semana, China ha desmantelado la mayoría de sus restricciones internas, dejando a un lado el estricto manual utilizado para eliminar el virus durante los últimos tres años. La propagación es tan significativa que las estadísticas oficiales de covid carecen prácticamente de sentido, y los hospitales de la capital ya están desbordados.

El exsubsecretario de Alimentación y Salud, Leung es una figura muy conocida en los círculos médicos de Hong Kong. La anterior dirigente de la ciudad, Carrie Lam, ha dicho que endureció las restricciones de Covid en la ciudad tras recibir mensajes de WhatsApp de él.

A principios de febrero, cuando ómicron se extendía en Hong Kong, los modelos por computadora de Leung mostraron que casi 7.000 personas podrían morir en esa oleada a mediados de junio si el sistema sanitario se viera desbordado. La previsión resultó ser una subestimación. Más de 9.000 personas habían muerto a mediados de junio.

Según el último informe de Leung, el crecimiento explosivo de las tasas de infección en todo el país también podría provocar mutaciones del virus.

Una reapertura que tenga una tasa R alta, el número básico de reproducción del virus, “daría lugar a un gran número de infecciones que podrían acelerar la mutación, selección y evolución de los virus SARS-CoV-2”, escribieron los investigadores. El SARS-CoV-2 es el coronavirus causante del covid .

Ya no es posible determinar la tasa de R de China después de que el Gobierno dejara de publicar las cifras de nuevos casos asintomáticos.

El informe se publicó el miércoles y es una preimpresión, lo que significa que aún no ha sido certificado por la revisión por pares.

