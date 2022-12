La representación de personajes LGBT en el cine de EEUU se redujo en 2021

Los Ángeles (EE.UU), 15 dic. La representación de la comunidad LGBT en la industria cinematográfica de Estados Unidos bajó en 2021, de acuerdo a un informe publicado este jueves por la Alianza de Gays y Lesbianas contra la Difamación (GLAAD, en inglés).

El informe anual, llamado Índice de Responsabilidad de los Estudios, analizó la cantidad y diversidad de personajes de la comunidad LGBT en las películas estrenadas por los principales estudios del país: Lionsgate, Paramount Pictures, Sony Pictures, United Artists Releasing, Universal Pictures, The Walt Disney Studios y Warner Bros.

De los 77 filmes analizados en 2021, solo 16 tenían personajes LGTB (un 20,8 %), entre ellas "Our Ladies", "Licorice Pizza", "Dear Evan Hansen", "In the Heights", "Eternals" y "West Side Story".

Esto supone una reducción del 1,9 % de la representación respecto al año anterior.

En 2020, año marcado por la pandemia de covid-19 y una bajada de la producción, se estrenaron 44 películas, de las cuales diez tenían personajes LGTB, es decir un 22,7 %.

El estudio también reveló que en las películas de 2021 hubo 28 personajes de la comunidad LGBT, de los cuales la gran mayoría, 19, eran hombres, mientras que nueve eran mujeres.

Esto generó un aumento en la representación de personajes gay en un 9 % en relación con el año pasado, pero un descenso del 50 % en la inclusión de lesbianas en la pantalla y tan solo dos películas incluyeron retrataron a personas bisexuales.

Además, en 2021 no hubo representación de mujeres trans ni personas no binarias, mientras que "West Side Story" de Steven Spielberg mostró por primera vez en cinco años a un hombre trans, y el personaje de Anybodys.

En cuestiones de diversidad racial de la comunidad LGBT, hubo un descenso del 1 % con respecto al 2020, al contar con 17 personajes blancos (61 %), cinco negros (18 %), dos latinos (7 %), dos asiáticos (7 %), uno multirracial (4 %) y uno de Oriente Medio (4%), y hubo una ausencia total de personajes LGBT con discapacidad o con VIH.

El tiempo en pantalla para los personajes de la comunidad sigue siendo deficiente, tan solo siete personajes de los 28 revisados, tuvieron más de diez minutos en la pantalla, mientras que 17 tuvieron menos de cinco minutos de presencia y seis, menos de un minuto. EFE

