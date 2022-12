Goldman prevé que productos básicos subirán en 2023 ante escasez

(Bloomberg) -- Los productos básicos volverán a ser la clase de activos con mejor desempeño en 2023, entregando a los inversionistas retornos de más del 40%, según Goldman Sachs Group Inc.

El banco de Wall Street señaló que, si bien el primer trimestre podría ser “complicado” debido a la debilidad económica en Estados Unidos y China, la escasez de materias primas, desde el petróleo hasta el gas natural y los metales, impulsará los precios posteriormente.

A fines de 2020, Goldman pronosticó un superciclo de varios años para los productos básicos y, desde entonces, se ha apegado a esa visión incluso pese a una caída en los precios de la energía en los últimos meses debido a las restricciones por el coronavirus en China y a una desaceleración económica mundial que ha reprimido la demanda.

“A pesar de que los precios de muchos productos básicos prácticamente se habían duplicado para mayo de 2022 frente a un año antes, el gasto de capital en todo el complejo de productos básicos decepcionó”, escribieron el 14 de diciembre analistas de Goldman como Jeff Currie y Samantha Dart. “Esta es la revelación más importante de 2022: ni siquiera los precios extraordinariamente altos observados este año pueden generar suficientes entradas de capital y, por lo tanto, tampoco una respuesta de suministros para resolver una escasez a largo plazo”.

El banco espera que el índice S&P GSCI Total Return –un importante indicador de los movimientos de los precios de los productos básicos– suba un 43% en 2023. Eso se sumaría al avance de 24% en lo que va del año. Las acciones estadounidenses, por el contrario, han caído alrededor de un 16%, mientras que los bonos del Gobierno también han retrocedido.

Goldman está lejos de ser el único entre los analistas e inversionistas en mostrarse optimista respecto de los productos básicos. Muchos dicen que una falta de exploración de nuevos campos petroleros e inversión en minas ha llevado a una disminución de las reservas y a mercados más ajustados. Los 15 principales fondos de cobertura centrados en productos básicos han aumentado sus activos en un 50% este año a US$20.700 millones, según datos preliminares de Bridge Alternative Investments Inc.

“Sin suficiente gasto de capital para crear capacidad de suministro adicional, los productos básicos permanecerán atrapados en un estado de escasez a largo plazo, con precios más altos y volátiles”, dijeron los analistas de Goldman.

El banco pronostica que el crudo Brent se elevará a US$105 por barril en el último trimestre de 2023, lo que contrasta con los US$82 de hoy; estima que el cobre subirá de cerca de US$8.400 a US$10.050 por tonelada; y que el gas natural licuado de referencia asiático aumentará de US$33 a US$53,10 por millón de unidades térmicas británicas.

No obstante, algunos analistas rivales se muestran escépticos y dicen que las economías están demasiado frágiles para que los productos básicos suban mucho más.

“La marea podría estar cambiando”, dijeron este mes analistas de Citigroup Inc., encabezados por Ed Morse. “La posibilidad de una recesión global representa una amenaza para una clase de activos que ha experimentado un renacimiento en los últimos dos años”.

Nota Original:Goldman Sees Commodities Soaring in 2023 as Shortages Bite (1)

--Con la colaboración de Jake Lloyd-Smith.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.