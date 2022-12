Álbumes de 2022: “Renaissance”, “Motomami”, Bad Bunny

En esta portada proporcionada por Columbia Records Group "Renaissance" de Beyonce. (Columbia Records Group vía AP)

El 2022 termina, pero nos deja buena música. A continuación, la lista de los mejores álbumes del año seleccionados por periodistas de espectáculos de The Associated Press.

BEYONCÉ, “RENAISSANCE”

Pocos se sorprenderían de que “Renaissance” de Beyoncé esté en la lista de los mejores álbumes, pero el hecho de que sea una fruta fácil de alcanzar no la hace menos deliciosa. Al lanzar su primer álbum en seis años, Queen Bey una vez más demostró por qué vale la pena esperar por ella. Encabezada por la canción dance “Break My Soul” y la celebrada de TikTok “Cuff It”, ambas llegaron al primer puesto de varias listas de Billboard, en el caso de “Soul” a la cima de la codiciada lista Hot 100. “Renaissance” tenía numerosas favoritas instantáneas de los fans, incluyendo “Cozy”, “Alien Superstar”, “Church Girl”, “Plastic off the Sofa” y “Virgo’s Groove”. Y además de bailable estaba el mensaje dentro de la música, que enaltece a las mujeres negras y le recuerda a la comunidad LBGTQ que B es una de sus aliadas. Ya sea por una planeación meticulosa o simplemente coincidencia, el álbum de Beyoncé llegó en un momento en el que la pandemia de coronavirus comienza a quedar atrás, si su meta era que la gente saliera de sus casas directo a la pista de baile, misión cumplida. — Gary Gerard Hamilton.

THE WEEKND, “DAWN FM”

Lanzado discretamente en enero, “Dawn FM” es un álbum conceptual que The Weeknd planteó como escuchar una estación de radio en el purgatorio, por ello tiene una mezcla de estilos y efectos de las décadas de 1970, 80 y 90 con una producción moderna. Algunas partes son verdaderamente raras: el acento británico falso, un interludio de declamación de Quincy Jones, los comerciales de radio graciosos, narraciones de Jim Carrey y el cantante envejecido digitalmente en la portada. Pero también es brillante, una grabación dance con letras de desesperanza, y guiños a Michael Jackson, al New Wave, al neo-soul, a Prince, a Jimmy Jam y Terry Lewis. Si así suena el purgatorio, el cielo está sobrevalorado. — Mark Kennedy

ROSALÍA, “MOTOMAMI”

La cantante española Rosalía convirtió tres años de angustia y nostalgia por su tierra en un tercer álbum de estudio megaexitoso, “Motomami”. Quizá era imposible no hacer limonada con los limones que le dio la vida a una artista tan atrevida, cuya facilidad para jugar con géneros y palabras es quizá su mayor fortaleza. Descrito como un álbum de reggaetón alternativo, “Motomami” y sus 16 piezas tiene algo para todos y para cada estado de ánimo. Desde el reggaetón simplificado de “Candy”, a la juguetona “Chicken Teriyaki” y el sonido experimental de “Diablo”, la poderosa balada de “Hentai” o los toques de bachata de “La Fama”, Rosalía muestra su poder como cantante. Los cuatro Latin Grammy que ganó el álbum son sólo el comienzo. La próxima parada es el mundo. — Cristina Jaleru

ZACH BRYAN, “AMERICAN HEARTBREAK”

En la era del streaming, las puertas musicales están bastante abiertas y los artistas pueden lanzar múltiples proyectos en un mismo año: EPs, álbumes dobles, álbumes versión deluxe, entre otros. El artista country Zach Bryan aumentó el nivel al estrenar el álbum de 34 canciones “American Heartbreak” como su debut en un sello discográfico mayor en 2022. Las historias de este veterano de la armada abarcan el vasto paisaje de su juventud en Oklahoma con canciones sobre el paso a la edad adulta como la acelerada “Heavy Eyes”, la viajera “Highway Boys” y las odas a los lugares donde creció como “Oklahoma City”. Su producción sencilla y confesional, así como sus letras narrativas le han valido comparaciones con Jason Isbell y Taylor Swift por igual (de hecho es un Swiftie). Su mejor momento llega cuando describe los colores de esos paisajes del oeste en “Something in the Orange”, en la que deambula entre la soledad y el despecho. Bryan demostró que puede dar cantidad y calidad. — Kristin M. Hall

LARRY JUNE, “SPACESHIP ON THE BLADE”

Drake, Kendrick Lamar, Nas, lanzaron algunos de los mejores álbumes del año. Algunos podrían pensar que incluso “Sick!” de Earl Sweatshirt fue de lo mejor del hip hop. Pero el músico que se ha mantenido por encima de ellos fue el rapero Larry June con “Spaceships on the Blade”. Es el 10o álbum solista del rapero residente en San Francisco y su trabajo más impresionante desde su debut en 2018. Con su espíritu relajado y su pegajoso “aye, aye, aye”, June brilla a través de canciones como “Extra of Um” con Babyface Ray, “Don’t Check Me”, “Another Day, Pt. 2” y “Breakfast in Monaco”. A través de piezas con gran producción, lleva a los escuchas al viaje de un apostador exitoso que hace que conducir autos de lujo, vivir en condominios refinados y gastar 50.000 dólares durante unas vacaciones parezca algo sencillo. Pero también muestra un lado más profundo de su personalidad como rapero. En “Appreciate It All” habla sobre trabajar duro por su hijo, aprender a amar por su madre y comprar una propiedad con la esperanza de mejorar a la familia. A través de “Spaceships” June es una fuerza que admirar. — Jonathan Landrum Jr.

JACKSON WANG, “MAGIC MAN”

El ex ídolo pop Jackson Wang se volvió artista solista y luego “Magic Man” en su segundo álbum. Con un sonido incisivo y cohesivo que se remonta al rock de los 90, mezclado con sintetizadores de los 80, el álbum de Wang muestra que está listo para un papel principal; el personaje que interpreta en “Magic Man” es un extraño atractivo y seductor a quien le gustan los placeres de la vida. El cantante está a la altura del reto de entonar canciones de forma sensual sobre acordes de guitarra clásicos en “Blow”, “Cruel” y “Champagne Cool”. Pero donde todo despega realmente es en la tonada pop “Drive It Like You Stole It”, que enciende la bola disco del álbum. Algo realmente mágico. — Cristina Jaleru

SOCCER MOMMY, “SOMETIMES, FOREVER”

El tercer álbum de Sophie Allison y su banda Soccer Mommy es una mezcla maravillosamente variada, desde la dureza industrial de “Unholy Affliction” a la escalofriante “Following Eyes” y la etérea “With U”. El título “Sometimes, Forever” sugiere una danza entre la luz y la oscuridad, la felicidad y la tristeza, saltando de canción en canción, pero también dentro de las mismas piezas. Está relacionado con otro álbum de la lista a través del productor avant-garde Oneohtrix Point Never, quien ayudó a darle forma a “Dawn FM” de The Weeknd. En el caso de Soccer Mommy le inyectó una melancolía sintetizada en diferentes capas. Una de las piezas destacadas es “Shotgun”, una canción de devoción con la letra “Cold beer and ice cream is all we keep/The only things we really need” (Cerveza fría y helado es todo lo que tenemos/las únicas cosas que necesitamos). — Mark Kennedy

BLXST, “BEFORE YOU GO”

Blxst es considerado la voz destacada del R&B de Los Angeles tras el lanzamiento de su mixtape “No Love Lost” de 2020. Pero el cantante y rapero expandió su alcance con el impecable “Before You Go” junto con sus recientes nominaciones al Grammy por su trabajo como invitado en el sencillo de Kendrick Lamar “Die Hard”. En “Before You Go”, tiene varios ganchos y melodías suaves que le valieron el reconocimiento de críticos y admiradores por igual. Inteligentemente aborda el tema de las relaciones sentimentales en “About You” y “Still Omw”, una de las más populares. También habla sobre vistas al mar y conducir por la costa del Pacífico al escapar de la falsedad de su ciudad en “Fake Love in LA” con Arin Ray. De igual manera, se pronuncia sobre ser el relevo en la música tras la muerte de Nipsey Hussle y de estar bendecido con un gran círculo de apoyo en “Couldn’t Wait for It” con Rick Ross. Blxst creó toda una colección de canciones infecciosas de principio a final. — Jonathan Landrum Jr.

CHARLEY CROCKETT, “THE MAN FROM WACO”

El astro de la música Americana Charley Crockett establece la escena en su cinematográfico “The Man From Waco”, un álbum que entreteje las películas Western y el mito de la cultura de los vaqueros con el R&B y soul de los estados en la costa del Golfo de México. El cantante nacido en Texas es un músico independiente prolífico con un gran empuje creado en sus primeros años como músico callejero. La canción que le da título al álbum se centra en un pistolero solitario que accidentalmente mata a su amante en un ataque de celos, con una bella sección de instrumentos de viento sobre una guitarra acústica que repite una y otra vez sus acordes. Crockett cala profundo en la canción inspirada en Stax con toques de los 70 “I’m Just a Clown” y en “Trinity River” fluye con piano y trompeta. Crockett incluso trata de completar una canción inconclusa de Bob Dylan con tomas descartadas de canciones escritas para la banda sonora de “Pat Garrett and Billy the Kid” (“Pat Garrett y Billy the Kid”), que Crockett transformó en “Tom Turkey”. El alma vieja de Crockett no es sólo un truco de nostalgia, pues este trovador posmoderno crea nuevos vínculos para temáticas clásicas. — Kristin M. Hall

BAD BUNNY, “UN VERANO SIN TI”

Bad Bunny es un auténtico astro global, y por si no lo sabías antes, “Un verano sin ti” te lo ha dejado saber. El álbum pasó 13 semanas en el primer puesto de la lista Billboard 200, el astro puertorriqueño mezcla expertamente en él reggaetón, pop y música electrónica transportándote sin problemas a una playa en su isla natal para unas vacaciones temporales del estrés del mundo real. Canciones listas para la fiesta como “Tití me preguntó” y “Me porto bonito” con Chencho Corleone suman cada una más de 500 millones de vistas en YouTube, y Bad Bunny tuvo prácticamente la gira más grande del año. A pesar de ascender al terreno de los artistas más prominentes del mundo, también usó su música para criticar asuntos locales como la gentrificación y los apagones de Puerto Rico. “Un verano sin ti” conquistó el gusto global cantado 100% en español. La música de Bad Bunny te motiva a ser curioso y aprender más al tiempo que bailas, eso es lo que hace el gran arte. — Gary Gerard Hamilton

En esta portada proporcionada por Columbia Records Group "MOTOMAMI" de Rosalía. (Columbia Records Group vía AP)

En esta portada proporcionada por XO/Republic Records "Dawn FM" de The Weeknd. (XO/Republic Records vía AP)