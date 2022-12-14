COLOMBIAAMÉRICAMÉXICOARGENTINATENDENCIAS
Miércoles 14 de Diciembre de 2022
CoronavirusNewsletters
Agencias

Tabla de goleadores de la Copa Mundial

14 de Diciembre de 2022

Cinco

Kylian Mbappé, Francia

Lionel Messi, Argentina

Cuatro

Julián Álvarez, Argentina

Olivier Giroud, Francia

Tres

Cody Gakpo, Holanda

Álvaro Morata, España

Gonçalo Ramos, Portugal

Marcus Rashford, Inglaterra

Richarlison, Brasil

Bukayo Saka, Inglaterra

Enner Valencia, Ecuador

Dos

Vincent Aboubakar, Camerún

Salem Aldawsari, Arabia Saudí

Giorgian De Arrascaeta, Uruguay

Ritsu Doan, Japón

Breel Embolo, Suiza

Youssef En-Nesyri, Marruecos

Bruno Fernandes, Portugal

Niclas Füllkrug, Alemania

Cho Geu-sung, Corea del Sur

Kai Havertz, Alemania

Harry Kane, Inglaterra

Mohammed Kudus, Ghana

Andrej Kramaric, Croacia

Rafael Leao, Portugal

Aleksandar Mitrovic, Serbia

Neymar, Brasil

Mehdi Taremi, Irán

Ferran Torres, España

Wout Weghorst, Holanda

Uno

Zakaria Aboukhlal, Marruecos

Saleh Alshehri, Arabia Saudí

Takuma Asano, Japón

Andrew Ayew, Ghana

Marco Asensio, España

Gareth Bale, Gales

Michy Batshuayi, Bélgica

Jude Bellingham, Inglaterra

Danny Blind, Holanda

Osman Bukari, Ghana

Moisés Caicedo, Ecuador

Casemiro, Brasil

Jean-Charles Castelletto, Camerún

Luis Chávez, México

Andreas Christensen, Dinamarca

Rouzbeh Cheshmi, Irán

Eric Maxim Choupo-Moting, Camerún

Alphonso Davies, Canadá

Frenkie de Jong, Holanda

Memphis Depay, Holanda

Boulaye Dia, Senegal

Famara Diedhiou, Senegal

Bamba Dieng, Senegal

Mitchell Duke, Australia

Denzel Dumfries, Holanda

Gavi, España

Joao Félix, Portugal

Enzo Fernández, Argentina

Phil Foden, Inglaterra

Remo Freuler, Suiza

Keysher Fuller, Costa Rica

Serge Gnabry, Alemania

Craig Goodwin, Australia

Jack Grealish, Inglaterra

Raphael Guerreiro, Portugal

Hwang Hee-chan, Corea del Sur

Jordan Henderson, Inglaterra

Theo Hernández, Francia

Ricardo Horta, Portugal

Wahbi Khazri, Túnez

Davy Klaassen, Holanda

Randal Kolo Muani, Francia

Kalidou Koulibaly, Senegal

Mathew Leckie, Australia

Robert Lewandowski, Polonia

Marko Livaja, Croacia

Alexis Mac Allister, Argentina

Daizen Maeda, Japón

Lovro Majer, Croacia

Henry Martín, México

Sergej Milinkovic-Savic, Serbia

Nahuel Molina, Argentina

Mohammed Muntari, Qatar

Lucas Paquetá, Brasil

Strahinja Pavlovic, Serbia

Pepe, Portugal

Ivan Perisic, Croacia

Bruno Petkovic, Croacia

Christian Pulisic, EEUU

Dani Olmo, España

Adrien Rabiot, Francia

Ramin Rezaeian, Irán

Cristiano Ronaldo, Portugal

Abdelhamid Sabiri, Marruecos

Paik Seung-ho, Japón

Xherdan Shaqiri, Suiza

Mohammed Salisu, Ghana

Ismaila Sarr, Senegal

Carlos Soler, España

Raheem Sterling, Inglaterra

Aurélien Tchouaméni, Francia

Ao Tanaka, Japón

Yeltsin Tejeda, Costa Rica

Juan Vargas, Costa Rica

Dusan Vlahovic, Serbia

Vinicius, Brasil

Timothy Weah, EEUU

Haji Wright, EEUU

Kim Young-gwon, Corea del Sur

Hakim Ziyech, Marruecos

Piotr Zielinski, Polonia

En contra

Nayef Aguerd, Marruecos

Enzo Fernández, Argentina

TEMAS RELACIONADOS

SportsAP

DEPORTES

Las ocasiones en que la Selección Mexicana se agrandó contra potencias en los mundiales

Las ocasiones en que la Selección Mexicana se agrandó contra potencias en los mundiales

Timothy Weah: de ser hijo de un ganador del Balón de Oro a convertirse en el rostro del nuevo equipo de EEUU

Entre goles y tiros: la provincia más violenta de Ecuador es la cuna de Enner Valencia

Djokovic venció a Casper Ruud y se quedó con el Masters de tenis: el récord de Federer que igualó y los millones de dólares que embolsó

Partidos Grupo B del Mundial Qatar 2022: Horarios y canales para ver en Perú

ENTRETENIMIENTO

Películas para ver esta noche en HBO Max Argentina

Películas para ver esta noche en HBO Max Argentina

“Tengo el corazón partido”: el devastador mensaje de Ellen DeGeneres por la muerte de Stephen “tWitch” Boss

Los 10 K-dramas más populares que lideran el ranking de Netflix esta semana

Lista de los 10 videos más populares este miércoles en YouTube Argentina

Dos ex Loco Mía contaron los secretos del grupo furor en los 90: de la prohibición de revelar su orientación sexual a la ruptura

TENDENCIAS

Microsoft confirma fecha en la que Windows 7 y 8 dejarán de recibir soporte

Microsoft confirma fecha en la que Windows 7 y 8 dejarán de recibir soporte

Twitter bloqueó la cuenta que rastreaba el avión privado de Elon Musk a pesar de que el empresario había asegurado que no lo haría

Alerta obesidad: la ONU advirtió que las personas consumen cada vez más calorías en todo el mundo

En Las Vegas ya se puede pedir un taxi eléctrico y autónomo

Las razones de Guillermo del Toro para criticar las películas hechas con inteligencia artificial

INFOBAE AMÉRICA

Esto es lo que sabemos del regreso del Luis Miguel a los escenarios en 2023

Esto es lo que sabemos del regreso del Luis Miguel a los escenarios en 2023

Centros Poblados: Karen Abudinen no fue reconocida como víctima en caso de un procesado

Hinchas de Deportivo Pereira recolectan firmas para evitar que el club se vea afectado por la liquidación de su administrador

Junior realizó exámenes médicos a sus seis caras nuevas para la Liga y la Copa Sudamericana en 2023

Jamila Dahabreh fue captada con excandidato político de Álvaro Paz de la Barra