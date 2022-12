Segundos antes de IPC, fuerte negociación causó misterioso rally

(Bloomberg) -- Karine Jean-Pierre, la secretaria de prensa del presidente Joe Biden, se apresuró a rechazar la pregunta cuando se le planteó al final de su conferencia de prensa diaria del martes. No, dijo, no hubo ninguna posibilidad de que alguien en la Casa Blanca filtrara el informe de inflación de noviembre antes de su publicación a las 8:30 a.m. En su opinión, se estaba haciendo demasiado alboroto por algo que eran solo “movimientos menores del mercado”.

Pero no hubo nada de menor en el repunte que se produjo en los segundos previos a que la cifra de inflación, que superó las expectativas, apareciera en el sitio web del Departamento del Trabajo.

Los futuros bursátiles repentinamente subieron más del 1%. Las operaciones en futuros del Tesoro repuntaron, haciendo bajar los rendimientos de los bonos de referencia unos cuatro puntos básicos. Son movimientos importantes en un período de tiempo tan corto, mayores que las variaciones de toda una sesión en algunos días. Y deberían ser examinados por los reguladores, dicen los observadores del mercado, incluso si una filtración es solo una de las varias explicaciones posibles de por qué los operadores repentinamente empezaron a comprar justo antes de que se publicara el informe.

“Una actividad significativa de negociación antes de que se produzcan cambios en el mercado es sospechosa y, por lo general, merece que los organismos reguladores realicen las investigaciones oportunas”, señaló Jerome Selvers, presidente del departamento de aplicación de la normativa sobre valores y litigios de Pashman Stein Walder Hayden. “Esto es inusual, sobre todo teniendo en cuenta la disminución de la inflación que se comunicó, que superó con creces las previsiones de los mercados”, dijo. “Es probable que alguien lo investigue, sea inocente o no”.

Por supuesto, queda por verse si se realiza una investigación, y cuándo. Por su parte, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos dijo que no tiene conocimiento de ninguna publicación anticipada de sus datos.

Aun así, en un intervalo de 60 segundos antes de que se publicaran los datos, se negociaron más de 13.000 futuros a 10 años de marzo (durante un período en el que la actividad suele ser inexistente). Las acciones y los bonos subieron aún más inmediatamente después de la publicación de los datos, ya que los inversionistas especularon con que el enfriamiento de la inflación significaba que la Reserva Federal interrumpiría su ciclo de endurecimiento a principios del próximo año.

El portavoz de la Oficina de Estadísticas Laborales, Cody Parkinson, dijo por correo electrónico que, si bien la agencia no tiene conocimiento de ninguna publicación anticipada, algunos funcionarios gubernamentales habitualmente reciben los datos antes de su publicación en virtud de las directrices federales.

Excluyendo alimentos y energía, el IPC subió un 0,2% en noviembre y un 6% respecto al mismo mes del año anterior. La mediana de las estimaciones de los economistas encuestados por Bloomberg era de un aumento mensual del 0,3%.

