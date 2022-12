Miércoles, 14 de diciembre de 2022

Berlín.- El canciller alemán, Olaf Scholz, interviene en el Bundestag con una declaración previa al Consejo Europeo.

Nueva York.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra un debate especial organizado por la India sobre posibles reformas en Naciones Unidas, incluidos cambios en el propio Consejo. (Foto)

París.- El Tribunal de Apelación de París examina euroórdenes españolas contra los exjefes de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, "Txeroki", y Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, "Ata".

Londres.- En torno a 40.000 empleados de 14 compañías ferroviarias del Reino Unido y el operador de vías Network Rail continúan una huelga de 48 horas para exigir mejoras en sus condiciones laborales.

Nueva York.- Décimo aniversario de la matanza de Sandy Hook, perpetratada por un individuo en una escuela que mató a 26 personas (20 de ellos niños). (Foto) (Vídeo)

Marrakech.- El prestigioso centro marroquí de investigación Policy Center for the News South organiza la XI edición de su foro "The Atlantic Dialogues" bajo el titulo: "Cooperación en un mundo en mutación: oportunidades del atlántico más amplio".

Yuba.- La relatora especial de la ONU para el tráfico de personas, Siobhán Mullally, ofrece una rueda de prensa en Yuba para compartir sus observaciones preliminares en su visita a Sudán del Sur.

Londres.- El rey Carlos III visita el Parlamento de Westminster, donde descubrirá una placa y se le entregará un obsequio con motivo del Jubileo de la fallecida Isabel II.

París.- Sotheby’s subasta en París varias ediciones antiguas de la obra maestra de la literatura "El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha" de Miguel de Cervantes.

