Guardado: "Cada vez queda menos y es difícil encontrar un lugar mejor"

Sevilla, 14 dic. El centrocampista mexicano del Betis Andrés Guardado ha mostrado su disposición a seguir una vez que termine su contrato el próximo junio y afirmado que, aunque "cada vez queda menos", "va a ser difícil encontrar" en su vida y su carrera "cuando finalice" un lugar en donde ha podido "estar mejor" que en la entidad verdiblanca.

Guardado ha reflexionado sobre su presente y futuro tras incorporarse a la concentración que el equipo del chileno Manuel Pellegrini está haciendo esta semana en Marbella (Málaga) después de haber jugado y hecho historia con el Tri mexicano en Catar, el quinto Mundial de su carrera y en el que firmó su 179 internacionalidad.

El tapatío cumple a sus 36 años su sexta temporada en el Betis y, en declaraciones a los medios del club, comentó que se siente "muy orgulloso" porque "seis años después" es "el segundo más veterano en el equipo después de Joaquín (Sánchez): estoy en mi hogar, en mi casa", aseveró.

"Me siento muy a gusto aquí. Trabajo con alegría, me gusta el equipo, la institución, me he empapado de beticismo durante todos estos años y ahora mismo no entiendo mi vida sin el Betis y la verdad es que tengo mucha ilusión por este final de temporada", apuntó.

Guardado, quien esta temporada ha jugado en ocho partidos, indicó que ahora se trata "de disfrutar cada momento" porque "cada vez queda menos y va a ser difícil" encontrar un equipo en el que haya estado mejor que en el Betis.

"Yo me veo bien, a lo mejor algunos no estarán tan de acuerdo, pero me siento con fuerzas, bien y contento. Sobre todo, porque al final la competición y los partidos te van indicando lo que te puede ir quedando de fútbol y me veo bien y ojalá pueda seguir siendo productivo para el equipo", afirmó el medio de Guadalajara.

Andrés Guardado, quien llegó al Betis en el verano de 2017 desde el PSV holandés, se refirió a la reanudación de la competición con "un reinicio muy exigente" y "muchos partidos" en cuatro competiciones, "cosas bonitas" logradas "con el rendimiento del último año" y con "toda la ilusión de poder conseguir los objetivos".

Consideró que si son capaces "de seguir en esta línea" que llevan "durante bastante tiempo", pueden "conseguir algún campeonato más" y, aunque consciente de que terminarán "la temporada un poco justos físicamente", afrontan lo que queda con aspiraciones "todavía a todo".

"Ojalá que mantengamos este camino hasta el final. La Copa nos ilusiona muchísimo tras haberla ganado el año pasado y son muchas responsabilidades y compromisos que a día de hoy tenemos y queremos ser competitivos en todos", apuntó.

Sobre la Supercopa de España, que el Betis jugará como campeón de la Copa del Rey entre el 12 y el 15 de enero próximos en Riad, dijo que el plantel de Pellegrini se ha "ganado el derecho" de jugarla y, por tanto, les ilusiona ganarla pese a que "va a ser muy difícil".

"Puede ser poco atractivo para la gente y quizás es un sistema que complica un poco el título pero, más allá de eso, vamos a ir con todas las ganas de conseguirlo y ojalá podamos tener esa alegría", apuntó Guardado, quien se refirió a su participación en el Mundial.

Reconoció que, más que jugarlo -"algo muy bonito", afirmó-, le hubiera gustado "conseguir algo importante" tras "mucho tiempo de sacrificio, de mantener un nivel y estabilidad, de mantener una exigencia para poder seguir en tu selección en competiciones tan importantes".

"Eso cuando miras atrás te llena de orgullo y ves que todo lo que has hecho ha merecido la pena", subrayó el centrocampista tapatío, consciente de lo logrado en una carrera que comenzó su carrera en el Atlas de su Guadalajara natal antes de dar el salto a Europa en 2007 al Deportivo de La Coruña.

En tierras gallegas, Guardado estuvo cinco temporadas y jugó 149 partidos antes de fichar por el Valencia, con el que disputó 70 antes de marcharse al Bayer Leverkusen alemán (7) y al PSV holandés, en el que lo hizo en 102 ocasiones antes de fichar por el Betis.