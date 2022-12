Fed ralentiza ritmo de ajuste y sube tasa interés en medio punto

(Bloomberg) -- La Reserva Federal ralentizó su rápido ritmo de aumento de las tasas de interés al tiempo que señaló que los costos de endeudamiento, ahora en su nivel más alto desde 2007, subirán más de lo que anticipaban los inversionistas a medida que los banqueros centrales buscan garantizar que la inflación siga enfriándose.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) subió su tasa de referencia en 50 puntos base a un rango objetivo de 4,25% a 4,5%. Los encargados de la formulación de la política monetaria proyectaron que las tasas terminarían el próximo año en 5,1%, según su previsión mediana, antes de reducirse al 4,1% en 2024, un nivel más alto que el señalado anteriormente.

Las proyecciones restrictivas tienen el potencial de sacudir los mercados financieros, donde la especulación de que la Fed detendría pronto sus alzas había contribuido a mejorar las condiciones financieras. Las acciones han subido, mientras que las tasas hipotecarias y el dólar han caído desde que Powell sugirió el mes pasado que se avecinaba un cambio de en la política.

Antes de conocerse la decisión de las tasas, los inversionistas apostaban a que la tasa alcanzaría alrededor del 4,8% en mayo, seguido de recortes por un total de 50 puntos básicos en la segunda mitad del año, lo que refleja las opiniones de que la Fed se vería obligada a cambiar su postura en respuesta a una economía más débil y una inflación a la baja.

En cambio, los funcionarios de la Fed se mantuvieron firmes el miércoles.

“El comité anticipa que los aumentos en curso del rango objetivo serán apropiados para lograr una postura de política monetaria que sea lo suficientemente restrictiva para que la inflación vuelva al 2%”, dijo el FOMC en su comunicado, repitiendo el lenguaje que ha usado en comunicaciones anteriores.

La votación fue unánime.

Presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ofrecerá una rueda de prensa a las 14:30 horas en Washington.

