El Kremlin dice que el alto el fuego navideño no está en la agenda de Ucrania

FOTO DE ARCHIVO. Personas permanecen frente a una universidad dañada por un reciente ataque con misiles en Kramatorsk, Ucrania. 13 de diciembre de 2022. REUTERS/Shannon Stapleton

14 dic (Reuters) - Rusia dijo el miércoles que no había recibido ninguna propuesta sobre un "alto el fuego navideño" en Ucrania, mientras los combates parecen abocados a prolongarse durante el invierno.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, pidió esta semana a Rusia que comience a retirar sus tropas para Navidad, como primer paso hacia un acuerdo de paz tras casi 10 meses de guerra.

Preguntado el miércoles sobre si Moscú había visto propuestas para un "alto el fuego navideño", el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo a los periodistas: "No, no se han recibido tales ofertas de nadie. Este tema no está en la agenda".

Tras una serie de contraofensivas ucranianas relámpago que han hecho que Kiev recupere el control de cerca de la mitad del territorio capturado por Moscú en las primeras semanas de la guerra, ninguna de las partes ha logrado avances territoriales significativos en el último mes.

Analistas militares afirman que podría producirse un estancamiento invernal, mientras prosiguen los encarnizados combates, especialmente en la región oriental ucraniana de Donetsk, donde los militares rusos presionan para capturar la ciudad de Bajmut.

Peskov dijo el martes que no habrá paz con Kiev hasta que Zelenski acepte las "realidades" sobre el terreno, es decir, el control ruso sobre cuatro regiones ucranianas que se anexionó en septiembre tras la celebración de "referendos" tachados de coercitivos e ilegales por Kiev, Occidente y la mayoría de los Estados miembros de las Naciones Unidas.

(Información de Reuters; escrito por Jake Cordell; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)