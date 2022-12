Alberto Fernández promete "ordenar" el peronismo antes de elecciones de 2023

Buenos Aires, 14 dic. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, manifestó este miércoles su propósito de "ordenar" el peronismo antes de las elecciones generales del próximo año, subrayando que no va a "permitir" que la oposición vuelva a poner de "rodillas" al país.

"Les garantizo que me voy a poner al frente de todos, de todos sin exclusión, para que en diciembre de 2023 el presidente o la presidenta que asuma sea uno de nosotros", aseveró el mandatario en un acto con motivo del tercer aniversario de su llegada al Gobierno.

"No voy a permitir que los que han entregado y han puesto de rodillas al país vuelvan a hacerse cargo de la Argentina", agregó Fernández en referencia a la coalición opositora de Juntos por el Cambio, integrada por el expresidente Mauricio Macri (2015-2019).

En una reciente conversación con el diario Financial Times, Fernández aseguró que no estaba pensando en la reelección al frente de la Casa Rosada, luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández, figura central dentro del peronismo, anunciara que no será "candidata a nada" en 2023 debido a su condena por corrupción.

En este sentido, el presidente subrayó que será "el más solidario" con la "compañera injustamente perseguida", al tiempo que prometió "ordenar" el peronismo para incluir nuevamente a "todos".

"Les garantizo que voy a ponerme al frente para ordenar nuestra fuerza política, que a todos incluya y que a nadie excluya, donde todos tengamos lugar, donde todos somos necesarios", puntualizó el jefe de Estado, mostrándose como partidario del "diálogo" sin "gritos".

"Podrán tildarme de timorato, de cobarde, de débil, que no grito... Yo, que soy un hijo de la democracia, sé que los gritos sirven de poco, el diálogo ayuda mucho más", señaló Fernández, quien estaría "encantado" de dialogar también con la oposición si esta "pensara más en la Argentina que en sus posibilidades electorales".

Condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, en una causa por concesión irregular de obras públicas en la provincia sureña de Santa Cruz, Cristina Fernández señaló la semana pasada que su nombre no formará parte de ninguna lista electoral en los comicios del próximo año.

Una decisión que podría repercutir negativamente en las expectativas electorales del peronismo, espacio político muy lastrado por la crisis económica, con una inflación cercana al 90 % y un 43,1 % de población bajo la línea de la pobreza, y por las tensiones en el seno del oficialismo.

En cualquier caso, el mandatario aprovechó el tercer aniversario de su asunción presidencial para recordar los hitos de su gestión, vinculados principalmente con la rápida administración de vacunas contra el coronavirus, la creación de más de un millón de puestos de trabajo y con el rebote económico experimentado en 2021.

"Hemos atravesado tormentas, de las peores, y hemos podido superarlas. En cada tormenta siempre hay un punto azul, y ese punto azul muchos se encargaron de no mostrarlo; mostraron lo gris, lo dificultoso, mostraron los errores, pero no mostraron nunca lo que somos capaces de hacer", sostuvo Fernández. EFE

